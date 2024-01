El impactante collar de diamantes de Selena Gomez durante los Emmys 2024

La ceremonia de los Emmys 2024 se llevó a cabo esta noche y el Teatro Peacock en Los Ángeles, California se convirtió en sede de la edición número 75 de esta prestigiosa premiación que otorga los máximos galardones de la televisión en veintiséis categorías. Con series como “The White Lotus”, “Bear” y “Succession”, y actrices como Jenna Ortega, Jessica Chastain y Christina Applegate siendo algunos de los nominados, esta noche pudimos presenciar una red carpet casi tan impactante como memorable.

Sea cual sea la edición, cada año, los Emmys logran sorprendernos con algunos de los outfits más icónicos de la temporada, y esta ocasión, no fue la excepción. La actriz y cantante, Selena Gomez -quien fue invitada a la premiación por su papel protagónico en la serie nominada “Only Murders in the Building”- desfiló por la alfombra roja en un impactante look que combinaba deslumbrantes piezas de la casa joyera Tiffany & Co. con un espectacular vestido color burdeos de lentejuelas.

Selena Gomez en los Emmys 2024

El impresionante outfit de Selena Gomez durante los Premios Emmy 2024

La aclamada estilista de las celebridades, Erin Walsh fue la autora de este impactante look. Con un vestido hecho a la medida del diseñador dominicano Oscar de la Renta, Gomez fue una de las invitadas mejor vestidas de la noche. El impactante conjunto, que llevó más de 930 horas en construir, cuenta con 450,000 lentejuelas tejidas a mano en diferentes tonos de borgoña, reafirmando una de las tendencias más fuertes de la temporada. Con transparencias entre cada panel bordado y un escote pronunciado, la actriz dejó a relucir su despampanante figura.

Como complementos, Gomez optó por unos tacones envolventes del mismo color diseñados por la firma italiana René Caovilla y un bolso de la marca Tyler Ellis. Pero a pesar de que su espectacular vestido dio mucho de qué hablar, la verdadera estrella de su impresionante outfit fue la joyería, que incluía un sorprendente collar Tiffany & Co. con una morganita de más de 35 quilates.

El impresionante collar de Tiffany & Co. que utilizó Selena Gomez en los Emmys 2024

La casa joyera Tiffany & Co. no es ajena a las alfombras rojas. Con emblemáticas piezas siendo el centro de atención de los eventos más prestigiosos del mundo, la firma neoyorquina se ha consolidado como uno de los invitados más especiales de la red carpet. Para esta ocasión, el experto joyero vistió a la actriz en un deslumbrante collar de la colección de Jean Schulmberger.

Creado como un símbolo de optimismo y asombro por la vida y su cotidianidad, este emblemático collar rinde tributo al clásico broche Bird on a Rock, una pieza creada por el legendario diseñador Jean Schlumberger para Tiffay & Co. en 1965. Gracias a su pasión por el diseño, la naturaleza y las piedras preciosas, Schlumberger logró conceptualizar algunas de las joyas más icónicas del siglo XX, dejando un legado que seguiría vivo hasta la fecha.

El impresionante collar Bird on a Rock presenta una serie de pájaros en platino y oro amarillo de 18 quilates con incrustaciones de diamantes redondos brillantes, zafiros rosas y una morganita en el centro de más de 35 quilates. En adición, la actriz también lució unos aretes redondos de diamantes de la casa joyera.

El maquillaje “grunge” de Selena Gomez durante la premiación de los Emmys 2024

En cuanto a su exquisito beauty look, la actriz confió en su nail artist de cabecera Tom Bachik para una manicura a la que bautizó como “Gothic Glam Black Cherry Mani”: unas elegantes uñas color borgoña con sutiles brillos que combinaban a la perfección con su vestido.

El maquillaje sexy y gótico, realizado por Hung Vanngo dejo a relucir los delicados atributos de la actriz mientras que su labial color burdeos en tonalidades profundas hacía una declaración de estilo. Su peinado, recogido en un elegante chongo al estilo Old Hollywood que estilizaba su cuello, fue creado por la célebre hair stylist Marissa Marino.

