Estos son los beneficios de dormir con antifaz según expertos

Uno de los mayores secretos para lucir una piel radiante, mejorar la salud y el estado de ánimo es tener una buena rutina de sueño. Así como nuestro cuerpo necesita moverse y nuestra piel hidratarse, de la misma manera necesitamos dormir para poder incrementar nuestra concentración, prevenir enfermedades y disminuir el estrés. Dormir tiene numerosos beneficios tanto para nuestra salud como para nuestra energía pero, no solo se trata de la cantidad de horas que pasamos durmiendo sino de la calidad de las mismas. Por eso, encontrar los hábitos adecuados para tener una noche de sueño profundo, es fundamental para sacar el mayor provecho a estas horas.

Uno de los mayores trucos desde hace muchos años para dormir mejor, es el antifaz. Seguramente, en alguna ocasión has conocido a alguien dentro de tu familia o amigos que usa este curioso accesorio por las noches. Y, aunque pareciera que simplemente se utiliza para proteger los ojos de la luz por las mañanas, la realidad es que el uso del antifaz tiene más de un beneficio que te podría ayudar a mejorar tu sueño en un 100%.

Además, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, los participantes que estuvieron utilizando antifaz para dormir durante varios días, tuvieron un mejor rendimiento cuando se les aplicaron exámenes prácticos y de lógica. Lo que demostró que utilizar este accesorio sí mejora tu productividad al permitirte descansar mejor.

Estos son los 4 beneficios de dormir con antifaz

©selenagomez



Selena Gomez es una de las celebridades que ha sido vista usando este accesorio nocturno.

Puedes reducir las ojeras

Existen muchos tipos de antifaces y materiales para elegir el que se ajuste más a tus necesidades. Si sufres de ojeras muy marcadas o despiertas con los ojos hinchados, un antifaz con relleno de gel puede ser tu mayor aliado para despertar con una piel radiante y desinflamada. Puedes dormir con él durante la noche o utilizarlo solo un rato antes de tu rutina de maquillaje para poder desinflamar la zona.

Relajación garantizada

Nuestros ojos están en constante exposición a la luz de las pantallas por nuestros celulares o computadoras. Además, al terminar el día es muy común que nuestros párpados se sientan pesados después de un día lleno de trabajo y ocupaciones. Por eso, utilizar un antifaz brindará el descanso necesario que nuestros ojos y vista necesitan para poder conciliar el sueño más rápido. Además, permitirás que este estado de relajación permanezca durante las horas de sueño y así, tus ojos despertarán listos para un nuevo día lleno de pendientes.

©GettyImages



¿Quién dijo que el antifaz no puede estar lleno de estilo? Te recomendamos optar por uno de seda, como el de Billie Eilish, para darle un refresh a tu piel.

Mayor calidad del sueño

Los beneficios de dormir completamente a oscuras son muchos. No solo es recomendable que integres cortinas blackout en tu habitación para impedir el paso de la luz, pero también se recomienda dormir con antifaz para evitar cualquier estímulo que pueda distraer nuestro sueño. Se ha comprobado que uno de los principales factores que pueden interrumpir o modificar el ciclo circadiano es la luz por lo que dormir usando el antifaz te permitirá tener un sueño más profundo y de mayor calidad.

Más energía durante el día

No cabe duda que dormir bien te llena de energía y ánimo para un día más. Al dormir con antifaz, estarás garantizando un sueño más reparador por lo que, sin duda, despertarás mucho más alegre que otras noches. Si has notado que despiertas irritada o con mucho estrés, posiblemente no estés teniendo una buena calidad de sueño por lo que, integrar el antifaz en tu rutina, puede ser la mejor opción para recuperar fuerzas durante la noche.