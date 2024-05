A punto de ser en abuelo por segunda vez, Eugenio Derbez comparte sus recuerdos en Acapulco y los consejos a su hijo

Eugenio Derbez acudió el pasado 30 de abril a un evento en la Ciudad de México, a propósito del estreno de la tercera temporada de Acapulco (Apple TV+), la cual está disponible a partir de este 1° de mayo. A su paso por la alfombra rosa, el galardonado actor –quien aparece en la serie y además es productor ejecutivo—conversó con HOLA! AMÉRICAS sobre el éxito de la serie, sus mejores recuerdos en el bello puerto de Acapulco, además de compartirnos su emoción por la pronta llegada de su segunda nietecita, Tessa, hija de José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay.

La nueva temporada de ‘Acapulco’ ya está disponible

Para el actor y comediante mexicano, el puerto de Acapulco ocupa un lugar muy especial en su corazón, pues los momentos más felices de su niñez los pasó en ese lugar. “Yo pasé toda mi infancia en Acapulco; vacaciones de verano, Navidad… Si tú me decías ‘¿Disneylandia o Acapulco?’, yo (prefería) Acapulco. Ahí pasé toda mi infancia, mis mejores recuerdos con mis papás. Ahí le di el primer beso a mi primera novia, en fin… mil recuerdos”, compartió.

Acerca de la próxima llegada de su segunda nietecita, Eugenio nos confesó que está emocionado, sobre todo porque ve lo entusiasta que es su hijo respecto a su futura paternidad. “Ay… muy contento porque veo a mi hijo muy contento y a Paola también y de verdad los veo con una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando (tuve a) mi primera hija. Ya ahora veo a José Eduardo feliz entregado, muy preparado y eso me da mucho gusto”.

Sobre los consejos que el actor de Radical le ha dado a su hijo, este le ha sugerido que cambie su estilo de vida por uno más saludable, pues los niños demandan mucha energía y según el propio Eugenio, los hábitos de su hijo de 32 años dejan mucho que desear. “Le he dicho que haga ejercicio, que coma mejor… tiene unos hábitos terribles”, nos contó. “El otro día ya lo estaba molestado. Me decía, ‘pero papá ¿por qué comes tan sano? Y le digo porque le tengo que durar a mi nieta (risas) porque si no los papás no le van a aguantar, por lo menos que el abuelo le aguante’”.

En este concurrido evento, en el que también se dio el screening del primer capítulo de la nueva temporada, se dieron cita parte del elenco. Vanessa Bauche, Enrique Arrizon, Camila Pérez, Gala Montes, Fernando Carsa, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Rafael Cebrián, desfilaron por la alfombra rosa y conversaron con HOLA! AMÉRICAS.

Eugenio Derbez y Enrique Arrizon (quien hace a Máximo Gallardo, de joven)

¿Qué viene en la tercera temportada de ‘Acapulco’?

En esta tercera temporada, es hora de reconciliar los errores del pasado y los nuevos comienzos emocionantes. En la historia del presente, Máximo (Derbez) se encuentra regresando a un hotel Las Colinas que ya no reconoce. Mientras tanto, en 1985, el joven Máximo (Enrique Arrizon) continúa su ascenso en la escalera al éxito mientras potencialmente pone en peligro todas las relaciones que tanto ha trabajado para construir. En esta nueva temporada hay dos estrellas invitadas: Jaime Camil y Cristo Fernández.

Sobre las similitudes que Eugenio ha encontrado con su personaje de Máximo Gallardo, este nos habló de esos días en los que daba prioridad al trabajo, dejando de lado a su familia. “Sí, hay muchas cosas que de alguna manera me representan y yo creo que cuando veo la serie siento que me identifico mucho con un aprendizaje de mi personaje que siempre se cuestiona que líneas tiene que cruzar y cuáles no, con tal de alcanzar el éxito y hay veces que todos en algún momento dado, con tal de alcanzar tus sueños, cruzas líneas que no debes”, reconoció.

En ese sentido, Derbez recordó que él tenía esa disyuntiva en su vida. “No hablo de hacer cosas malas, sino de que a veces aceptas algo y te traicionas a ti mismo. A mí me pasó, de que tenía un evento y me pagaban muy bien y tenía por otro lado una fiesta familiar y escogía el evento por encima de mi familia y sentía después que había traicionado a mi familia. Ese es el tipo de enseñanzas que me ha dejado el personaje y la vida y a veces hay que saber qué líneas debes cruzar y cuáles no”.