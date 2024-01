Jenna Ortega en un romántico ‘look’ para los Premios Emmy 2024

Una de las actrices más esperadas de la noche de los Premios Emmy 2024 es Jenna Ortega, quien después de su exitoso protagonismo en la serie de “Merlina” creada por Tim Burton, su fama se ha vuelto mundial y su excelente interpretación la llevó a estar nominada como Mejor Actriz de Comedia. En esta premiación se galardona lo mejor de la televisión y el streaming, donde series como “The White Lotus”, “Succession”, “The Bear” y “Merlina” estaban entre las favoritas.

La actriz de 21 años, quien inició en la carrera de la actuación desde muy joven, no solo ha conquistado Hollywood y el streaming, si no que también se ha convertido en un referente de moda y musa de diseñadores como Valentino, Gucci, Versace, Thom Browne y Dior, casas de moda con las que la vimos crear looks en tonos oscuros y con inspiración glam gótica que hacían referencia a su personaje Merlina. Estética con la que la vimos casi todo el año pasado en las alfombras rojas.

Nos encanta ver a Jenna Ortega en un estilo más fememino y colorido.

La evolución del estilo de Jenna Ortega

Pero para iniciar el 2024, Jenna Ortega nos ha sorprendido con un inesperado giro en su estilismo, apostando por looks más dulces, románticos y en tonos claros, como en esta ocasión para los Emmy, donde desfiló en un look muy femenino por la alfombra plateada en un vestido Dior Alta Costurastrapless adornado con toques florales en tonos pastel, unos tacones nude con ligeros toques de cristales y un collar y brazalete a juego. En cuanto a su beauty look, la base fue una piel glowy, ondas suaves en el cabello y un tono muy natural para los labios.

La actriz de “Merlina” también lució un look en blanco y ultra femenino de Valentino Spring 2024 en el Palm Springs International Film Festival, en California.

‘Coquette aesthetic’: la nueva tendencia ultra femenina

De acuerdo a reportes de Net-A-Porter, ha habido un incremento del 125 por ciento de búsquedas de vestidos femeninos en colores pasteles después de que la estética ‘coquette’ tomara fuerza y se hiciera viral desde el mes de septiembre del año pasado, y todo parece indicar, que la estrella del momento se ha unido a la tendencia (al menos en lo que se estrena la segunda temporada de “Merlina”), la cual consiste en looks con aires ultra femeninos, encaje, transparencias, moños, colores pastel y ballerinas. Además de ser una variante de estilo inspirada en la época victoriana -muy al estilo de María Antonieta de Sofia Coppola- el movimiento también esta inspirado en la estética de diseñadores como Anna Sui y Betsey Johnson de finales de los noventa.

