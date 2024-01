“Todos merecemos ser vistos”, fue parte del motivador discurso que dio America Ferrera tras ser acreedora del octavo SeeHer Award en los Critics Choice Awards de este año, celebrados en Santa Monica, California el pasado domingo 14 de enero. La talentosa actriz de descendencia hondureña fue honrada a sus 39 años por abogar por la igualdad de género y desafiar estereotipos en la industria del cine y la televisión.

¿Quién es America Ferrera?

Tras una larga trayectoria de 20 años, la actriz, productora y activista ha logrado abrir camino en Hollywood, demostrando que la comunidad latina va mucho más alla de los estereotipos, interpretando papeles en los que las nuevas generaciones puedan sentirse identificadas. Entre sus reconocimientos se encuentran los premios Emmy, Golden Globes y Screen Actor Guild Awards por su papel en “Ugly Betty”, mientras que su debut en “Real Women Have Curves” le dio un lugar en Hollywood, y le abrió la oportunidad de participar en proyectos como “Gotta Kick It Up”, “The Sisterhood of the Traveling Pants” o “Superstone”. Y su más reciente proyecto, su icónico papel (y discurso) en “Barbie” junto a Margot Robbie.

Además de su inspiradora carrera y labor social como una de las grandes abanderadas de la causa latina y de representación en pantalla, Ferrera también nos ha deleitado con un estilo único, aquí te compartimos la evolución de su estilo con sus mejores looks, además de algunos datos que probablemente no conocías sobre ella.

La evolución del estilo de America Ferrera: