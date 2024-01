Las alfombras rojas de la temporada de premios de cada año se han convertido en el mejor desfile de moda de las estrellas de Hollywood, donde desde principios de año nos dan un adelanto de las tendencias que dominarán las siguientes temporadas. Y en esta ocasión, los Critics Choice Awards 2024 no desepcionaron y fueron todo un deleite para los amantes de la moda. Con tendencias como el rojo y el borgoña, las lentejuelas y las siluetas más masculinas en pantalones y jumsuits.

La actriz de “The Morning Show” y “Friends” posa en un look negro completo.

Esta última fue la tendencia elegida por la actriz Jennifer Aniston, quien deslumbró en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2024 en The Barker Hangar en Santa Monica, California con el icónico peinado de ondas relajadas que nos recuerda a su amado personaje de Rachel en “Friends”, y un conjunto que se robó la noche: un pantalón negro y bustier con escote de corazón cubierto de plumas, que accesorizó con un cinturón y tacones de satín, de Dolce&Gabbana. Complementando con joyeria discreta y un manicure borgoña.

La actriz nominada por su papel en la serie “The Morning Show” no fue la única que se atrevió a dejar de lado un vestido de noche, si no que celebridades como Allison Williams y Elizabeth Debicki también lucieron un elegante look de pantalón, en blanco y negro, mientras que America Ferrera también causó sensación con un esmoquin en los pasados Governors Awards. Sin duda, looks que pasarán a la historia.

Celebridades que usaron pantalón en alfombras rojas este año: