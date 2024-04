Así se ve el ‘slicked bun’ perfecto, cortesía de Selena Gomez

Después de que en 2023 vimos a absolutamente todas llevando un chongo relamido para ir a clases de pilates, cenas con amigas y hasta eventos más fórmales, este peinado se ha convertido en un must de la it girls. Es tan versátil como lo es una t-shirt en cualquier tipo de conjunto.

No por nada lo llaman el “lazy girls look”, ya que además de práctico, no hay fallo en llevarlo aquellos días en los que la melena no se nos acomoda. O incluso cuando queremos evitar las herramientas de calor, que tienden a ser más complicadas de manipular y demoramos más tiempo al usarlas.

©GettyImages



Es el peinado perfecto para llevar piezas de ropa o joyería maximalista.

Selena Gomez la reina del ‘clean look’

Selena Gomez se ha convertido en la experta de este tipo de peinado y nos ha demostrado que es perfecto para cualquier ocasión, desde una red carpet hasta un partido de basketball, como la vimos recientemente con su novio, Benny Blanco. Digan lo que digan, es una excelente opción si quieres hacer énfasis en tu maquillaje o incluso en piezas de joyería “statement” por su tamaño o forma, ya que este peinado se convierte en el lienzo perfecto por su simplicidad y elegancia.

©GettyImages



Selena en los Golden Globes 2024.

La cantante ha sabido llevarlo de diferentes formas y todas se le ven espectacular. Recientemente, para los Golden Globes, llevó un chongo alto y con raya a la mitad. A la par, la hemos visto llevarlo con el cabello partido a un lado y en una posición más baja. El común denominador que hace que le luzca siempre perfecto, es que se le ve completamente estilizado y fijado, ya sea con gel o spray fijador.

Cómo llevarlo de manera exitosa

La clave para llevar este tipo de peinado está en que debe lucir completamente relamido y estilizado. Esto implica muchas veces hacerlo con las herramientas correctas, como un peine pulidor para evitar gallitos o ‘bumps’ y que la superficie se vea completamente lisa y bien peinada. De lo contrario, corres el riesgo de que en verdad parezca que lo peinaste por ser “no wash hair day”.





La manera de llevarlo puede variar según tu atuendo y la ocasión.

Además, llévalo como más favorezca tu tipo de rostro, con raya de lado o en medio para dar simetría. Hay a quienes les va espectacular llevarlo solamente peinado hacia atrás, sin dividirlo en ninguna dirección. Haz el experimento para encontrar la manera que más te acomode.