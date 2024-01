La reconocida actriz, Katie Holmes, se ha mantenido a lo largo de los años como un ícono de estilo y una de las favoritas del ‘street style’, ya que sabe cómo llevar a la perfección un estilo cómodo pero muy ‘chic’ ideal para balancear su carrera y su vida como mamá. Y uno de los protagonistas de su guardarropa este invierno ha sido este maxi abrigo camel con el que se le ha visto paseando por las calles de Nueva York en numerosas ocasiones.

Katie Holmes combina un maxi abrigo con unos tenis en su paseo por Nueva York.

En esta ocasión, la actriz e ícono de estilo, nos muestra que hoy en día los abrigos no son sólo para estilizarlos de forma formal, si no que pueden elevar un ‘look’ totalmente relajado de pantalones deportivos, playera gráfica y unos tenis negros Samba de Adidas, así como unos lentes con el color favorito de la temporada: el rojo, accesorio que hace todavía más interesante el look de la estrella de Hollywood.

La actriz de Hollywood combina botas café de la forma más ‘chic’ y elegante.

En otro de sus paseos por Nueva York a principios de Enero de este año, Katie Holmes se unió a otra de las tendencias más prometedoras del 2024: calzado café, y en esta ocasión eligió unas botas para hacer contraste con unos jeans negros acampanados y su abrigo favorito. Cada vez más son las amantes de la moda y estrellas de Hollywood que lucen zapatos en este tono en sus atuendos de todos los días en variedad de estilos: desde tenis hasta botas y balerinas. Así que si pensabas que el negro y el café no se mezclaban, esta es tu señal para jugar con tus prendas esta temporada, tal como lo hace Katie Holmes.

Mientras que Holmes optó por un corte clásico y moderno en su abrigo, hay distintos estilo y formas para llevar tus prendas básicas al siguiente nivel este 2024, desde estampados como el ‘animal print’, que sigue tomando fuerza este año, como un ‘look’ totalmente monocromático, o los cortes más masculinos y ‘oversized’.

Te mostramos cómo elevar tu estilo con un abrigo como Katie Holmes: