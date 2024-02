Gwen Stefani nos muestra cómo llevar plataformas en el color de la temporada

La cantante de de 54 años, Gwen Stefani, pasó San Valentín junto a su esposo, el cantante de country Blake Shelton, en el programa de Jimmy Kimmel Live en Nueva York, donde a su llegada, la cantante de No Doubt demostró que sigue siendo un ícono de la moda y una de las mayores representantes de la cultura pop.

El look de Gwen Stefani con abrigo estilo mob wife y plataformas rojas

La pareja, que lucía muy enamorada, fue captada por los paparazzis a la llegada de Jimmy Kimmel en las calles de Nueva York, donde la cantante lució radiante al optar por un maxi abrigo de peluche con estampado de leopardo -muy al estilo mob wife-, unos jeans ligeramente acampanados, y el complemento estrella, unas plataformas de charol brillantes en rojo cereza, el color de la temporada.

Gwen Stefani, quien iba de la mano de Blake Shelton, cambió su clásica coleta alta por un peinado más romántico de ondas con volumen y la parte de enfrente de su platinada cabellera ligeramente recogida. Para el maquillaje, la cantante eligió un look más dramático donde contrastó un smokey eye en tonos café y pestañas voluminosas con una piel mate y labios nude. Para su aparición en el programa de televisión, la cantante de “Don’t Speak” eligió un atuendo mucho más llamativo: un jumpsuit rosa con estampado de plumas, dramáticas mangas y escote pronunciado, para el cual agregó un poco más de blush rosado.

La sorpresa de San Valentín de Blake Shelton a Gwen Stefani

Sobre el Día de los enamorados, la estrella del pop compartió durante el programa la sorpresa que recibió de su esposo: “normalmente me regala flores, pero este año me dio esto...”, comentó con una enorme sonrisa mientras mostraba a la audiencia un anillo de esmeralda, a lo que agregó, “¡te amo Blakey!”. La pareja, que se conoció durante la séptima temporada de “The Voice”, está más unida que nunca a pesar de sus ajetreadas agendas, ya que recientemente se confirmó el regreso de Gwen Stefani y su banda No Doubt para una muy esperada aparición en el festival de Coachella este año.

Cómo llevar accesorios rojos como Gwen Stefani

Uno de los colores protagonistas, tanto en street style como en pasarelas desde el año pasado es el rojo, un tono que luce muy chic si eliges llevarlo en un total look, o más discreto pero igual de trendy en un accesorio, como zapatos, bolso o incluso medias. Este tono es ideal para resaltar un atuendo casual o monocromático y agregar un toque visual que elevará tu estilo.

