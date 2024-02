Thalía revela que padece una extraña y muy rara condición

Para Thalía, el inicio del año no llegó de la mejor manera, pues enfrenta unos problemas de salud. La cantante se ha visto afectada en si día a día, pues la condición que enfrenta afecta su capacidad de poder disfrutar plenamente de los alimetos. En un video a través de sus redes sociales, la cantante compartió que recientemente fue diagnosticada con disgeusia, la cual es una alteración del sentido del gusto.

Thalía usó sus redes para contar a sus seguidores la condición con la que ha batallado desde hace unas semanas

“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”, explicó a través de un video en TikTok. La también actriz detalló que esta molesta sensación empieza tan pronto termina de ingerir alimentos. Además, contó las cosas que le ayudan a sobrellevar esto. “De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, cosas con vinagre y comer cosas con mucha sal”.

Curiosamente, su sentido del olfato “está perfecto” y puede oler todo, incluso cuando come, todo le sabe bien, pero en cuanto deja de comer, el sabor desagradable apaece. Thalía también reveló que empezó a padecer de esta condición a finales del año pasado y que podría durarle meses o años. La estrella pensó que esto sería pasasajero, por lo que no compartió antes la noticia, pero ahora que han pasado ya unas semanas y que estaría cayendo en la desesperación por esto, es que se ha decidido a hablar.

“Dicen que pueden ser meses o tal vez años y no, así yo no juego, por favor díganme si tienen disgeusia porque quiero entender más”, concluyó la artista, esperando que alguno de sus seguidores le diera un poco de consuelo en esta nueva batalla contra su salud.

¿Qué es la disgeusia?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la disgeusia es una alteración del gusto puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, haberse realizado un procedimiento dental recientemente. La afección también se atribuye a cambios fisiológicos del organismo, ciertas enfermedades, deficiencias vitamínicas, medicamentos, entre otros.

Su batalla contra el Lyme

Además de esta condición, Thalía lleva años luchando contra la enfermedad de Lyme. Fue en 2008 cuando la cantante dio a conocer que había contraído este padecimiento debido a la picadura de una garrapata. Durante su primer embarazo en 2007, Thalía lidió con severos síntomas hasta que después de un ir y venir entre médicos y especialistas, estos le detectaron Lyme. La enfermedad puede provocar fiebre, sarpullido, parálisis facial o cerebral, artritis, dolores intensos de cabeza, mareos, neuralgia, dolor en los tendones, músculos, articulaciones y huesos, entre otros síntomas. Para evitar que estos se detonen, la cantante lleva hábitos saludables como una dieta balanceada y un régimen de ejercicios diarios, además de procurar una vida libre de estrés.

En más de una ocasión, la cantante ha sido abierta con el tema, advirtiendo a sus seguidores de la presencia de las garrapatas en el medio ambiente. “Estas garrapatas se encuentran en áreas boscosas. Cuando sales a hacer ejercicio, o vas de picnic, se te pegan a la ropa. Ni si quiera te das cuenta, son muy chiquititas. Yo nunca la vi, sin embargo me enfermé muchísimo”, contó en sus redes en una serie de videos en 2020.

