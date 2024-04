Thalía habla de estar soltera y genera la inesperada reacción de Tommy Mottola

A través de sus redes sociales, Thalía ha encontrado el medio perfecto para acercarse a sus fans y compartir con ellos de primera mano los detalles de su carrera y de su vida personal, así como de sus looks más icónicos. Tal y como sucedió el fin de semana, cuando la intérprete de No Me Acuerdo compartió algunos vistazos del atuendo que usó en un evento al que asistió como invitada. Sin embargo, más allá de llamar la atención con su ecléctico look, la hermosa mexicana sorprendió a propios y extraños con el mensaje que acompañó a sus fotografías, pues en él se refirió a la soltería, generando la reacción de sus fans y evidentemente de Tommy Mottola, quien no dudó en comentar la publicación de la madre de sus hijos.

La cantante presumió su look en redes sociales

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió una serie de imágenes en la que la pudimos ver posando con un increíble look de inspiración denim, el cual logró a través de varias prendas sobrepuestas, destacando entre ellas los distintos cinturones con los que remarcó su pronunciada cintura y las botas negras que le cubrían prácticamente todas las piernas. Sin embargo, fueron las palabras que escribió la cantante debajo de la publicación las que resonaron entre sus fans, quienes de inmediato. “Estar soltera combina con mi outfit”, dejando a más de uno con la incertidumbre de saber que era lo que estaba pasando exactamente con su vida personal.

Y aunque en un inicio las especulaciones al respecto surgieron, Tommy Mottola, esposo de Thalía, apareció para calmar un poco las aguas, pues ajeno a todo el revuelo que su amada generó con su publicación, comentó las fotografías con varios emojis de caritas enamoradas, corazones y fueguitos, dejando en claro su admiración y el apoyo que siempre le mostrará a su mujer.

La intérprete sorprendió a sus fans al hablar de su solteria

¿Thalía y Tommy se separaron?

Cabe destacar, que detrás de la publicación de Thalía hay una explicación y no es precisamente lo que todos están pensando. Y es que se ha hecho saber que los dichos de la cantante sobre su supuesta soltería forman parte de la promoción de la canción Estoy Soltera, la cual Thalía ha hecho junto a Farina y la actriz peruana Leslie Shaw, quien en el pasado fue señalada sin pruebas de haber tenido una relación con el magnate de la música, algo que finalmente se desmintió más tarde.

23 años juntos y contando

Apenas a inicios de diciembre del año pasado, Thalía y Tommy celebraron su aniversario de bodas número 23 dedicándose los mensajes más especiales. “Hace 23 años dijimos sí, en esa noche helada en la catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pero el calor de nuestro amor hizo que fuera la noche más cálida y hermosa para celebrar nuestra unión”, recordó conmovida la intérprete de Amor a la Mexicana en su perfil de Instagram. “23 años después de casados y 25 de conocernos, sigues siendo el hombre de mis sueños. Te amo tanto mi amado esposo, amigo, compañero”, finalizó la intérprete conmovida.