Thalía y Ángela Aguilar estrenan ‘Troca’, y Carlos Rivera se une a Prince Royce en ‘Calumnia’

Thalía & Ángela Aguilar - Troca

Troca es la esencia de la música regional mexicana y fusiona los sonidos tradicionales de la guitarra, el talento vocal de las intérpretes con ese estilo característico de Thalía. El tema invita a los oyentes a abrazar su sensualidad y trascender las normas sociales. Thalía y Ángela proponen un romance libre en letras como “súbete a mi troca” y “préstame tus labios tan solo un momento”, donde los deseos se celebran y se exploran abiertamente. Este tema promueve el amor, la autoexpresión y la alegría de vivir el momento.

Carlos Rivera, Prince Royce - Calumnia

Un tema tan rítmico como sentimental, en el que los protagonistas de la historia se defienden ante las habladurías: “Que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados, amor, ya estoy acostumbrado, que no soporten mi legado, porque perderme entre tus labios es el mejor de mis pecados”, canta en la primera parte del tema Carlos Rivera, en lo que comienza como una poderosa balada que pronto se convierte en una bachata con todas las de la ley cortesía de Prince Royce, quien contagia con su sabor latino en un dueto inolvidable.

Grupo Frontera y Christian Nodal - Ya Pedo Quién Sabe

Una balada romántica que se traduce como: pero borracho quién sabe, relata las sensaciones yuxtapuestas de angustia y las secuelas de las emociones turbulentas que surgen al separarse de un ser querido. Ya Pedo Quién Sabe y el video musical oficial ya están disponibles en todas las plataformas. “Somos grandes admiradores de Christian Nodal desde hace mucho tiempo y siempre le dijimos a nuestro director musical Edgar Barrera que queríamos trabajar con él. Cuando finalmente tuvimos la oportunidad de colaborar con él en esta canción, estábamos muy emocionados porque muestra nuestros dos estilos perfectamente y, sinceramente, salió muy bien, la letra es muy profunda y la gente se identificará con lo que cantamos. No lo pasamos increíble grabando el video juntos, Nodal es como un hermano para nosotros y había tanta química con todos nosotros que ni siquiera lo sentimos como trabajo”, dijo Grupo Frontera.

Natti Natasha - Otro Caption

La polifacética intérprete dominicana, Natti Natasha, lanzó su muy esperado video musical del sencillo Otro Caption. En esta ocasión, veremos a una Natti Natasha explosiva, directa y feliz, celebrando la nueva relación y dejando en el pasado lo que no la hacía feliz. Con un sorprendente cuerpo de baile, tiro de fotografías únicas de la mano de uno de los directores fílmicos más importantes, Marlon Peña, quien hizo que el lente captara lo mejor de su compatriota dominicana. Otro Caption es un testimonio de la capacidad de Natti Natasha para combinar a la perfección melodías contagiosas con letras poderosas, creando música que resuena en audiencias alrededor del mundo.

Natalia Lafourcade - María La Curandera

El tema, lanzado especialmente en el Día Internacional de la Mujer, está inspirado en un poema de María Sabina. “Nos recuerda la importancia de cultivar el amor propio y mi comunidad. El amor por el jardín como una analogía de la vida misma. En este mes, se nos recuerda que todavía estamos en una marcha de lucha por nuestra libertad, por el respeto a nuestras vidas, a nuestros ideales y pensamientos, a nuestros cuerpos”, expresa Natalia Lafourcade.

Mía Rubin - Amor Maldito

El tercer sencillo de su muy esperado álbum debut. En esta extraordinaria colaboración, Mía une fuerzas con su icónico padre, Erik Rubín, para darle vida a este fascinante bolero trap. Filmado en medio de los encantadores paisajes de Oaxaca, el video musical que lo acompaña transporta a los espectadores en un viaje visual a través del rico tapiz de cultura, tradiciones y patrimonio de México. A través de diferentes escenarios, Amor Maldito ofrece un vistazo a un lienzo rebosante de belleza e historia.

Sheila E. feat. Gloria Estefan & Mimy Succar - Bemba Colorá

En celebración del Día Internacional de la Mujer, la nominada al GRAMMY® y reina indiscutible de la percusión, Sheila E., lanzó el próximo sencillo y video musical de su próximo álbum de Salsa, ‘Bailar’, el sencillo, “Bemba Colorá”, que fue interpretado originalmente por la legendaria Celia Cruz, ahora ha sido reinventada por Sheila E. y presenta a Gloria Estefan y Mimy Succar. Inspirada por su profunda admiración por las leyendas de la salsa y su deseo de rendir homenaje a la rica historia del género, Sheila E. vierte su corazón y alma en cada tema de ‘Bailar’. El álbum combina a la perfección elementos tradicionales de la salsa con la firma de Sheila E. Musicalidad, lo que da como resultado una colección de canciones que se sienten nostálgicas y refrescantemente innovadoras.

Yandel - Caserio

El sencillo está lleno de energía, estilo y la excelencia musical que no puede faltar en cada una de las producciones de Yandel, unida a la fuerte voz emergente de Saiko. La canción narra las emociones y el riesgo de una relación clandestina, haciendo hincapié en la sensación de vivir el momento y desafiar las normas establecidas.

Octavio Cuadras - Babys y Pacas

Un tema que narra la vida de una persona muy “icónica” con mucho dinero y un estilo de vida muy particular. Este tema es inédito y está aderezado por una propuesta fresca de sonidos y mezcla de ritmos pegadizos, fue escrito por el propio Octavio.

Banda los Sebastianes y Crecer German – Lo Que Te Amo

Un tema viral y cover previamente cantado en vivo por Crecer German. Adelanto de su próximo álbum que estará disponible el 8 de mayo.

Pirlo, Ovi y Blessd - Gangsters En La Disco

El vídeo muestra a los artistas inmersos en la vida entre mujeres, fiesta y dinero, capturando magistralmente la esencia de la cultura urbana con su sonido contagioso y su impactante estética visual.

iZaak y CDobleta - Funny

Este tema marca el comienzo de una oleada de música nueva por parte de iZaak. Con apenas 31 años, iZaak lleva décadas cautivando audiencias desde que comenzó en el coro de una iglesia en su natal Puerto Rico y cuenta con más de un millón de seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Natanael Cano y Oscar Maydon - Madonna

Con Madonna, Natanael y Oscar escriben una carta de amor a su pareja, cantando sobre el llanto de un melancólico conjunto de cuerdas. Una mezcla ensoñadora de emociones profundas y trompetas sincronizadas, la superestrella de los corridos tumbados ilumina su arte sin igual y su enfoque intrépido para disfrutar de nuevos sonidos y producir una de sus obras más íntimas hasta la fecha. Mostrando su vulnerabilidad, Maydon confiesa: “Y ya no sé por dónde empezar, Tu domaste mi instinto animal, Cuantos Rolex te ocupo comprar, Un besito nada más”, a lo que Cano añade: “Les mando dinero a tus papás, Muevo el mundo si es por ti nomás, Eres Madonna en la actualidad, Mi güerita flow rockstar”.

Jocsan Duran - Ciclo

Emergiendo en la escena musical con un distintivo sabor dominicano, Jocsan Duran revela su más reciente propuesta, Ciclo, un cautivador corrido acústico. Combinando los sonidos tradicionales de la guitarra acústica con la voz característica de Jocsan, Ciclo ofrece una interpretación refrescante de los Corridos Tumbados. Escrito por Duran mismo, el sencillo es co-producido por el artista junto al cantautor y productor cubano, JC Karo, conocido por su trabajo con artistas de la talla de Anuel, Farruko y Pedro Capó, entre otros grandes.

Carbon Fiber Music - Transition

l exitoso sello independiente Carbon Fiber Music entra oficialmente en un nuevo capítulo y dirección musical con el lanzamiento de Transition. Liderado por Franklin Martínez, socio y cofundador del sello desde hace muchos años, y Farruko, el artista multiplatino nominado al Latin GRAMMY®, Carbon Fiber Music presenta su nuevo elenco de artistas con este álbum recopilatorio. Transition ya está disponible en todas las plataformas digitales. Transition es una recopilación de éxitos producidos por Franklin Martinez, productor ejecutivo y A&R presentando a los nuevos artistas de Carbon Fiber Music: Emanuel Lara, David Muguercia, Aylin, Christian Ponce, Lirios y con la participación de la superestrella mundial Farruko como A&R.

Armando Trujillo - Cada Que

A sus 19 años, Armando Trujillo es la cara fresca de la música regional mexicana de Tierra Caliente. Se ha dedicado a componer baladas sobre desamor, como también corridos tumbados y covers, el más reciente: Cada Qué de Belanova. Actualmente, Armando Trujillo prepara nuevos temas y disco, mientras compone sencillos que le piden sus seguidores en redes sociales, quienes les cuentan sus vivencias a través de mensajes.

Isma Ortiz - Disfrútenme en Vida

Con 22 años, Isma Ortiz busca acercar el género regional mexicano a nuevas generaciones. Canciones como Lo más valioso en mi supera el medio millón de reproducciones en Youtube, consagrando otros éxitos como: La Bella y la Bestia, y Me Vas a Extrañar. El joven talento ha posicionado su música en los primeros lugares de la radio de Guatemala, con su disquera Tierra Caliente Music. Ahora, prepara el lanzamiento de Ya no voy a perdonarte, dentro del género ranchero.

Eden Muñoz, Fuerza Regida - Money Edition

Hace dos años Edén Muñoz y Fuerza Regida aún no eran la potencia musical de hoy, pero desde entonces ya estaban construyendo el camino para serlo. Y es que luego de su primera colaboración Y Me Verán –canción 100% original de Edén y un clásico instantáneo–, dos de las figuras que se han vuelto clave para entender la música mexicana, vuelven a colaborar en Money Edition, un corrido hecho con pura lumbre. La canción ha sido esperada por los fans que no solo adoraron su primera colaboración, sino que reaccionaron con gran entusiasmo cuando Edén compartió la noticia vía redes sociales. En Instagram, donde el artista cuenta con 4.2M de seguidores, se pudo ver al intérprete preparando el tema junto a JOP, vocalista de Fuerza Regida.

Delilah - Modelo

Con Modelo, una Delilah traicionada plasma sus inseguridades más profundas mientras narra cómo su pareja sigue adelante con alguien que, en su opinión, supera las “normas de belleza”, cantando: “Yo se que ella es más guapa, es más delgada, parece como una modelo”. Sobre una sutil pero encantadora melodía de guitarra, Delilah exhibe su dinámico registro vocal con unas armonías de ensueño, admitiendo que su corazón está desgarrado mientras canta: “Y no quiero estar sin ti, pero tampoco quiero sufrir”. Este fenómeno mexicano-americano sigue demostrando su capacidad única para contar historias a través de su música, sin miedo a dejar entrar a sus oyentes.

Jhosy - Aguardiente

Una canción que emerge de las dolorosas profundidades de un amor pasado y las transforma en una muestra del mal de amores a lo latino, siempre con música y ganas de seguir adelante. Aguardiente no solo refleja el fin de una relación amorosa, sino también la catarsis y el desahogo emocional de Jhosy durante un período turbulento en su vida.

Alejo, Polimá Westcoast y Raul Clyde - BIEN:(

Esta colaboración dinámica combina ritmos de reguetón con elementos de EDM, siguiendo los pasos del recién lanzado éxito de Alejo Noches de Más. BIEN:( inicia con el flow característico de Alejo, seguido por la voz melódica de Polimá y la potente entrega de Raul Clyde, creando otro éxito para el artista.

Santa Fe Klan - Pa Qué Conmigo

Cantautor-compositor y la cara de rap en México, Santa Fe Klan profundiza en la nueva canción emocionalmente cruda Pa Qué Conmigo, que se lanza hoy junto con el video musical oficial. La nueva canción, que se traduce como Why With Me se embarca en conflictos internos de amor propio y reflexión.

Noreh - Baladas Tatuadas Vol. 1

El talentoso cantautor y nueva promesa de la música latina, Noreh, lanzó su reciente EP titulado Baladas Tatuadas Vol. 1. El EP, que presenta una nueva propuesta musical, introduce un nuevo pseudo género donde los acordes de la balada pop tradicional colisionan armoniosamente con la esencia urbana gracias a la lírica cruda y de calle que definen a su generación.

