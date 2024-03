Sheila E. rinde tributo a Celia Cruz con una reinvención de ‘Bemba Colorá’

Sheila Escovedo, conocida en el ámbito artístico como Sheila E., ha lanzado este 8 de marzo su nuevo sencillo y video musical Bemba Colorá, con el cual rinde un merecido homenaje a Celia Cruz. Para este tema, interpretado originalmente por ‘La Reina de la Salsa’ en 2008, la famosa percusionista de raíces mexicanas se ha unido a otras dos talentosas latinas: Gloria Estefan y Mimy Succar.

Dueña de una destreza única en los instrumentos de percusión, Sheila E. ofrece en su versión de Bemba Colorá una reinvención cautivadora e irresistible para los amantes de la pista de baile. Este sencillo se desprende de Bailar, el nuevo álbum de salsa que la músico estrenará el 5 de abril y que incluye colaboraciones con grandes estrellas del género, incluidos Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y Debi Nova.

En el video de Bemba Colorá se ve a la multiinstrumentista rodeada de músicos y bailarines, en un ambiente festivo junto a Gloria y Mimy, quienes deleitan con sus potentes voces. Unas veces bailando y cantando junto a ellas y otras sentada detrás de las congas, Sheila E. cierra el videoclip de una manera espectacular: con un solo en la batería que únicamente alguien como ella podía hacer.

“En este Día Internacional de la Mujer estoy especialmente feliz de ser parte de este tributo musical a nuestra Reina Cubana, la inigualable Celia Cruz creado por la incomparable @Sheilaedrummer en su nuevo álbum de salsa Bailar junto con la inmensamente talentosa @mimysuccar”, escribió Gloria en su cuenta de Instagram al compartir un fragmento del video. “Celia fue una de las mujeres más influyentes en mi vida y 20 años después de perderla, sigue inspirándome a mí y al mundo con su legado musical”, agregó en su mensaje, el cual fue recibido con mucho agredecimiento por la percusionista.

Mimy, por su parte, también compartió en sus redes sociales algunas publicaciones alusivas a su colaboración con Sheila E. “Un honor”, escribió la cantante peruana de origen japonés.

Previo al estreno de Bailar, y para celebrar el lanzamiento, Sheila E. se presentará en The Fillmore Miami Beach el 3 de abril junto a Gloria Estefan, Mimy Succar y su hijo Tony, así como junto a su propio padre, el reconocido percusionista de jazz latino Pete Escovedo., cuya influencia fue clave en lo que ella es hoy en día.

Sin duda, esta talentosa latina vive un gran momento a nivel profesional. El pasado 13 de julio de 2023 se convirtió en la primera percusionista solista en recibir una estrella en el famosos Paseo de la Fama de Hollywood, un galardón más que merecido.

