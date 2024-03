J Balvin y De La Ghetto lanzan ‘Triple S’, y Miley Cyrus y Pharrell Williams estrenan ‘Doctor (Work it Out)’

Legado 7 - El Ranchero

El tema encabeza y es la segunda canción de su muy esperado próximo álbum que se lanzará a mediados de abril. El Ranchero” cuenta la historia de un nativo de Santa Ana que desde sus humildes orígenes se ha convertido en una figura local venerada. La canción es un testamento al espíritu de resistencia y triunfo, encapsulando la esencia de la comunidad de la que procede.

Ysrael Barajas, Alex Favela - GPI

A Ysrael Barajas no hay frontera que lo detenga. Tras cerrar el 2023 rebasando la meta del millón de oyentes mensuales en Spotify, lanzar con éxito su primer electro corrido “GPI” e iniciar el 2024 con un reggaetón bélico como “Asinemex”, el originario de Tijuana sigue demostrando versatilidad con un “GPI (REMIX).

Miley Cyrus, Pharrell Williams - Doctor (Work it Out)

Dos talentos y una canción llena de ritmo. Miley Cyrus se une a Pharrell Williams en su primera canción juntos en 10 años. Al parecer, la canción estuvo planeada para lanzarse en el polémico álbum Bangerz de 2013, y que ahora surge con una nueva visión pero sin dejar de lado el tono coqueto con el que la intérprete es conocida.

Carin León y Kane Brown - The One (Pero No Como Yo)

Este fascinante encuentro musical entre dos gigantes, representantes de la música mexicana y la música country respectivamente, se ha convertido en uno de los temas más elogiados y comentados gracias a su increíble fusión de géneros. Cabe destacar que este fin de semana, Kane Brown estuvo acompañando a León, durante la noche que alcanzó un hito al conquistar con su música uno de los recintos más emblemáticos de la música country, el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee. Una hazaña que subraya la versatilidad y alcance internacional de Carín León, consolidándolo como una figura destacada en la escena musical actual.

Silvestre Dangond - Coño, ¿Qué Pasó?

El videoclip fue grabado en Cartagena de Indias, Colombia, por el director Frankie Jazz, y en él aparece Silvestre Dangond, sufriendo por el amor de una mujer que está en otra habitación, sin explicarse qué fue lo que pasó, mientras ella parece disfrutar de no contestarle, ni sus llamadas, ni sus mensajes de texto. “Coño, ¿Qué Pasó?”, es el lanzamiento del segundo video musical, después de “Bacano”, del álbum “Ta Malo”, el cual ha logrado un éxito arrollador con cerca de 100 millones de streams en las diversas plataformas digitales desde su lanzamiento.

Liam Gallagher, John Squire - Just Another Rainbow

Un dueto que ya esperábamos con el exintegrante de Oasis y el guitarrista de The Stone Roses, dos grandes exponentes del britpop. Sin más adornos ni complicaciones, los dos británicos nombraron su álbum Liam Gallagher & John Squire, del que se desprende el primer corte Just Another Rainbow, un tema que trata la decepción personal de no obtener eso que tanto deseas en la vida.

Lemuell - FOMO

Con “FOMO”, Lemuell busca mostrar visual y musicalmente quién es LEMU. A través de las pistas del EP, comparte historias de su vida, destacando que sentir “FOMO” es normal, pero la clave está en estar enfocado en hacer lo que realmente se ama. Este lanzamiento marca el inicio de algo significativamente grande en la carrera del artista. La palabra “FOMO” proviene de las siglas de “Fear of Missing Out” (Miedo a perderse algo), una expresión que resuena profundamente con la experiencia personal del artista.

Ery - Isla Verde

No es solo una canción, sino una experiencia auditiva que transporta al oyente a un encuentro romántico, marcado por la intensidad de la pasión y una estética vibrante. El tema se inspira en las vivencias personales de Ery, quien a través de su música, narra la historia de un amor intenso y fugaz, dejando una huella imborrable en el corazón de aquellos que han vivido experiencias similares en la icónica isla.

Daniela Darcourt y Motiff - Se Siente Bien

Escrita por Motiff con Angel “Pututi” Arce y Beatriz “Bea” César en Miami, “Se Siente Bien” es una canción fresca y acogedora que recrea en la música la sensación surrealista de flotar en una nube cuando nos encontramos con esos primeros momentos de coqueteo con alguien en la pista de baile, o incluso en una terraza durante el caluroso verano latino. La canción también captura el espíritu alegre de la juventud de hoy, que continúa coqueteando en busca del amor a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente.

Digiannia - Talento

En un género históricamente dominado por los hombres, “Talento” anima a las mujeres a expresarse con confianza y celebrar sus talentos. Escrito por la próxima ola de superestrellas Fella y Focus, y producido por Samai, “Talento” combina la jerga paisa con ritmos clásicos del reggaetón puertorriqueño, rinde homenaje a las raíces del género mientras traspasa los límites y crea un espacio para que las mujeres brillen. La fascinante voz de Digiannia combinada con ritmos contagiosos crea un himno divertido que empodera y eleva.

DannyLux - EVOLUXIÓN

La versión deluxe de su álbum debut aclamado por la crítica. Las siete7 nuevas canciones producidas y escritas por DannyLux, capturan la esencia del joven romántico y hablan del amor, el dolor y la vulnerabilidad, tres temas de los cuales sus fans jóvenes se identifican. Cada canción aporta algo nuevo tanto en el sonido como en las letras. El tema de enfoque, “Maldito Alcohol,” es una versión refrescante de su característico sonido sierreño y una canción de la cual DannyLux afirma que es “una de mis mejores canciones hasta la fecha”.

Chicocurlyhead - Many Nights

“Many Nights” se abre como un hipnotizante funk eléctrico, realzado por un toque experimental con codificadores de voz. La canción toma fuerza rápidamente y abre el camino para Chicocurlyhead mientras canta: “It’s been 5, 4, 3, 2, many nights sin yo verte”. Adornado con un ritmo irresistible, el prodigio panameño despliega su fascinante destreza lírica en el tema para crear una producción cautivadora y vanguardista. “Esta canción [Many Nights] se basa en esforzarme en mi propia vida amorosa. A veces me cuesta mostrar mis emociones, y eso afectó a mi relación”, explica Chicocurlyhead sobre el nuevo tema. “Después de estar lejos de esa persona, te das cuenta de que realmente la aprecias y la quieres, así que tienes que poner ese esfuerzo en hacer que esa persona se sienta especial”, asegura el artista.

Diego Torres - Mejor que Ayer

“Kapun”, el alegre tema que acompaña el lanzamiento del disco, cuenta con un video que fue grabado con la particularidad de ser realizado en una sola toma con un despliegue de ensayos, actuación y coordinación y un gran equipo a cargo, fue filmado en Bogotá, Colombia. La dirección estuvo a cargo de Diego Peskins, quien también trabajó en la realización de los más recientes videos de Diego. Está dupla ya nos vienen demostrando la increíble energía y éxito que logran al colaborar.

Mike Castillo - Sexy Tapes

Un viaje musical de 7 pistas a través de la vida y las relaciones, el EP está envuelto en una atmósfera serena acentuada por contagiosos ritmos urbanos. Utilizando TikTok e Instagram como sus plataformas principales, el artista emergente aspira a convertirse en el principal exponente de Reggaetón en México, fusionando R&B, Reggaetón y club en su estilo único.

Maria Becerra & Ivy Queen - Primer Aviso

Con este reggaeton clásico, Maria se mete en los aspectos difíciles de la industria musical, sobre todo para las mujeres. La intervención de Ivy es muy interesante porque toma experiencias de cuando comenzó a pisar los escenarios. “El verdadero empoderamiento está en la acción no en un simple hashtag. Y en Primer Aviso lo que quise fue tomar acción mediante la empatía de haber vivido lo que María Becerra menciona en su tema. Las colaboraciones que nacen del corazón se tornan maravillosas. Cuando yo comencé en este género para mí fue muy difícil, tuve que marcar mi terreno. En verdad me siento muy identificada con las cosas que ella está diciendo porque yo tuve que sacar mis ovarios a pasear y soy muy notoria por mi carácter, pero yo pienso que si hubiera sido de otra forma nadie sabría quién es Ivy Queen. Porque no hubiese marcado diferencia, hubiese sido tal vez una marioneta del sistema”.

Beéle - Soy un HP

La canción emerge de la colaboración entre Beéle y un equipo de compositores de renombre, incluyendo a, Andrés Correa Ríos, Gerald Oscar Jiménez Soundboy, y Super Dakis quienes juntos han creado una obra que no solo destaca por su calidad musical, sino también por su profundidad lírica. La canción narra una historia de amor con un toque de sensualidad y romanticismo, elementos que son ya una firma inconfundible de Beéle.

J Balvin Ft. De La Ghetto y Jowell + Randy - Triple S

Un tema totalmente nuevo que está destinado a ser un poderoso himno a las mujeres, alimentando las llamas de la fortaleza. Producida por Tainy y Subelo Neo con la participación de De La Ghetto y Jowell; Randy, Balvin y compañía ofrecen un nuevo éxito con el ADN clásico del reguetón. El título de la canción es una abreviatura de “Suelta, Soltera, Sin Nadie Que La Joda”. La letra sigue a una mujer que, después de separarse de su amante, se encuentra tomando el control de su situación y abrazando su nuevo estatus. El sentimiento de la canción invoca la feroz determinación y la inquebrantable resistencia de las mujeres en todas partes, afirmando la idea de que este es un mundo de mujeres y los hombres simplemente viven en él.

Luis R Conriquez - Corridos Bélicos Vol. IV Deluxe

Tras el éxito de su álbum “Corridos Bélicos Vol. IV“ a principios de este año, el dinámico artista mexicano Luis R Conriquez presentó su último proyecto musical, “Corridos Bélicos Vol. IV Deluxe”, que está disponible hoy. Ahora subiendo la apuesta, la versión de lujo incluye nueve pistas adicionales. La pista principal de la edición de lujo ”El Menos Visto“ con Panter Bélico, transmite una historia de lealtad y marca una de las muchas colaboraciones sorprendentes en el álbum. Siendo una de las mentes creativas impulsoras detrás de su serie ‘Corridos Bélicos’, Conriquez continúa construyendo su reputación y presencia en la industria.

Zorro Soundtrack

La banda sonora de la serie Zorro llegó esta semana para amenizar los capítulos de la producción de Prime Video. El primer corte es “La Paz”, interpretado por Luis Fonsi y Adiel Favela. La canción, que desde el principio nos transporta en el tiempo, es un consejo de amigos para seguir adelante después de una fallida historia de amor. Armonizada con guitarras acústicas y trompetas, este tema un tanto nostálgico, nos adentra aún más en la trama con el video conformado por imágenes de la primera temporada de la serie.

Jary Franco y Guaynaa Ojalá - Ojalá Llueva Tequila

Una canción inédita de desamor producida por el reconocido productor Andy Clay, quien ha trabajado con artistas como Karol G, Danna Paola y Sebastián Yatra. “Ojalá Llueva Tequila”, es del género Mariacheño, una deliciosa cumbia norteña fusionada con el sonido del acordeón y ritmos del reggaeton.

Sahir Montoya – Me Visto Caro

Un tema inédito compuesto por un ritmo electro corrido, viene acompañado por un video oficial. Esta canción destaca la esencia del corrido bélico y los ritmos EDM, la letra de la canción trata de la superación de un personaje, que ahora tiene mucho poder y un estilo de vida lujoso, más de lo que anteriormente tenía.

La Maquinaria Norteña – Te Esperaba

El tercer adelanto viral de su próximo álbum. Es un cover de Carlos Rivera de su propia autora junto con Gian Marco J Zignaco. La Maquinaria Norteña es una de las agrupaciones más importantes en el género del sax liderada por los hermanos Nieto.

RaiNao - CAPICÚ

Una propuesta de 16 canciones que exploran una amplia variedad de ritmos y géneros diversos desde la electrónica y el reggaetón, hasta el “afrobeat” y el bolero con letras interpretadas en el lenguaje auténtico de RaiNao que celebran su identidad y su cultura. El concepto “CAPICÚ” nace de una expresión que se usa en el dominó, un juego muy popular en Puerto Rico y el Caribe; el capicú ocurre cuando algún jugador tiene una pieza que le ayuda a ganar en cualquier extremo del juego. La artista se apoya de esta metáfora para afirmar que este proyecto es un “win-win” y una oportunidad para celebrar nuestro lado más humano.

Luis Angel “El Flaco” - Yo Te Extrañaré

“Quiero ser un artista que perdure, un artista que recuerden muchos años por su música, por su perseverancia”, reveló el cantante el año pasado luego de una visita a El Salvador, donde más de 80 mil personas se reunieron para disfrutar de su show en vivo. “La pasión de la música es algo incontrolable, es algo que no puedes describir, es un enamoramiento”, afirma.

Ludmilla - Numanice #3 (Ao Vivo)

La estrella brasileña Ludmilla lanza un álbum en vivo de 18 canciones, “Numanice #3 (Ao Vivo)” ha marcado la forma en que el público más joven de Ludmilla consume pagode en todo el mundo. El álbum está compuesto por sonidos diversos que mezclan los géneros del R&B, el trap y la samba clásica. También incluye “Era Tão Bom”, la versión oficial en portugués del éxito de Ne-Yo de 2006 “So Sick”.

