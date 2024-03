Se confirma bioserie de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’: ‘Ya está en grabaciones’

Para todos los fans de El Chavo del 8 hay buenas noticias… Max (antes conocido como HBO) llevará a la pantalla la historia de su creador, Roberto Gómez Bolaños, mundialmente conocido como ‘Chespirito’. Sin Querer Queriendo, nombre de la serie, ya se encuentra en producción y se han dado a conocer algunos de los rostros que darán vida al legendario histrión de la pantalla chica. Para el papel de Roberto Gómez Bolaños se ha confirmado la actuación del mexicano Pablo Cruz-Guerrero, quien ha aparecido en producciones como Luis Miguel, la serie o Las viudas de los jueves.

Los fans de ‘Chespirito’ no han tardado en reaccionar a la emocionante noticia. En la cuenta oficial de Instagram de Max Latinoamérica se compartieron un par de imágenes de Pablo Cruz-Guerrero caracterizado como ‘El Chavo del 8’, acompañadas por el siguiente mensaje: “¿Les suena la frase: Sin querer queriendo?. Pues les tengo noticias. Así se llamará la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, que ya está en grabaciones. @pablocruzguerrero será quien le de vida al protagonista”.

La fecha del estreno de la serie aún está por confirmarse, así como el resto del elenco que podría contar la vida del humorista más famoso de México. Algunos medios locales aseguran que Paulina Dávila, quien apareció en Luis Miguel, la serie o Griselda, será la encargada de interpretar a Florinda Meza. En tanto, Andrea Noli daría vida a Angelines González Fernández conocida como ‘La Bruja del 71’, Miguel Islas sería el personaje de Ramón Valdés (Don Ramón), mientras que Arturo Barba sería Rubén Aguirre conocido como ‘El profesor Jirafales’. El papel de María Antonieta de las Nieves sería realizado por Karina Gidi, mientras que Eugenio Bartilotti podría interpretar Enrique Segoviano. Para el papel de Carlos Villagrán, conocido como ‘Quico’, se ha considerado a Juan Lecanda. Sin embargo, hasta el momento sus actuaciones en la serie no han sido oficialmente confirmadas.

El Chavo del 8 empezó a transmitirse en 1973 y siete años después, en enero de 1980 culminó el programa, haciendo su última emisión. El show marcó varias generaciones y no solo trascendió en México, sino que llegó a varios países de Latinoamérica, donde conquistó el corazón de millones. A pesar de que el programa era uno de los más queridos, entre los actores empezaron a darse algunas fricciones, ocasionando que en 1978 Carlos Villagrán (Quico) dejara el programa. Un año después, Ramón Valdés dejó el show por motivos de salud, además de que tiempo después, Roberto Gómez Bolaños se enfrentó con María Antonieta de las Nieves por utilizar el nombre de la Chilindrina.

El 28 de noviembre de 2014 Roberto Gomez Bolaños falleció en su casa en Cancún, Quintana Roo, en México, a los 85 años. A 10 años de su deceso, ahora su historia será contada con un gran elenco y sus fans no pueden esperar más para el estreno de esta producción.

