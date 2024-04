Catherine Siachoque nos hace viajar al pasado con su divertido personaje en ‘Consuelo’

¿Qué te llevas de ‘Olga’ siendo una persona tan distinta a ti? ¿Quizá algún detalle de su estilo que puedas incorporar en el tuyo o algo que te haga cambiar?

“Creo que la satisfacción de haberla interpretado, de haberle dado vida, porque es que un personaje no existe hasta que no lo hace un actor. Entonces haber creado a esta ‘Olga’ es lo mejor que me llevo de ella, haberme permitido entrar en su piel. Es viajar al pasado, viajar con ella y con toda la serie, es como si realmente viajáramos a los años 50”.