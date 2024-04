Las fotos más tiernas de las vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez al lado de sus hijos

Para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido sumamente importante priorizar la unidad de su familia, por lo que más allá de sus proyectos profesionales y de sus diversos compromisos, siempre encuentran la ocasión perfecta para hacer cosas en familia y reforzar suis lazos. Tal y como sucedió recientemente, cuando el futbolista y la modelo hicieron nuevamente las maletas y en su avión privado volaron hasta una paradisiaca playa, en la que han pasado unos días realmente especiales.

©@georginagio



Cristiano y Bella Esmeralda son inseparables

Algo de lo que la pareja ha dado muestra en sus redes sociales, donde registraron parte de estos días de descanso al lado de sus hijos, quienes sin duda fueron los más felices de pasar unos días de descanso al lado de sus padres y en la playa. Especialmente la pequeña Bella Esmeralda, que recientemente cumplió dos añitos, quien se mostró de lo más unida a sus padres. “Bendecida”, fue la frase con la que Georgina acompañó sus imágenes en su perfil de Instagram.

En las imágenes que han compartido ambos famosos, hemos podido ver a Cristiano en su faceta más paternal, caminando de la mano de sus hijas, Eva y Alana Martina, mientras pasean por el mar. Por otro lado, también se observa a Georgina en pleno descanso al lado del pequeño Mateo, quien posó para la lente con una enorme sonrisa. “Felicidad”, fue como el deportista describió estos días de familia.

©@georginagio



Cristiano y sus hijas suelen ser muy unidas

La paternidad, un regalo para Cristiano

Aunque suele ser muy discreto con los detalles que comparte sobre su vida personal; sin duda, la paternidad ha sido algo que ha tocado el corazón del futbolista, quien ya no entiende su vida sin tener a sus hijos. “Ser padre es algo que no se puede explicar. Es un viaje úico y personal, algo que me ha cambiado por completo”, compartió el famoso deportista en una sincera charla que concedió a HELLO! en 2017.

En esa misma charla, Ronaldo habló de lo que esta faceta le ha dejado como aprendizanjes. “Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me he ablandado y me ha dado una nueva perspectiva de lo que es veradaderamente importante en la vida”, compartió.