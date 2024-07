Así reaccionaron Georgina Rodríguez y su suegra al llanto de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, sus hijos y más integrantes de la familia se han trasladado a Alemania, donde el futbolista participa en la Eurocopa 2024. Este torneo ha sido un tanto agridulce para el portugués, pues no todo han sido victorias. En su más reciente partido, ‘CR7’ vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera, pues tras fallar un penalti no pudo evitar romper en llanto. Ante esta inesperada escena, los suyos no tardaron en reaccionar, empezando por su pareja, así como su propia madre, Dolores Aveiro.

© Getty Images Cristiano falló un penalti en el partido de Portugal contra Eslovenia el pasado 1 de julio.

El pasado 1 de julio, Cristiano y la selección de Portugal se enfrentaron a Eslovenia en la Frankfurt Arena, en los octavos de final del torneo. El encuentro fue bastante reñido, tanto que los concluyó con empate a cero, por lo que se tuvo que agregar tiempo extra. Para ese momento, la estrella lusa ya se había mostrado algo sobresaltado, posiblemente ante la impotencia de no obtener el resultado esperado. Finalmente, en el minuto 103 del juego se presentó su oportunidad para marcar la victoria.

El árbitro marcó un penalti a favor de los portugueses y Cristiano fue el designado para tirarlo. Seguramente muchos en el estadio daban por hecho un gol, pero cual fue su sorpresa cuando el portero esloveno, Jan Oblak, adivinó el movimiento de 'CR7' y detuvo su tiro. Este inesperado resultado afectó especialmente al delantero del Al-Nassr, pues se derrumbó anímicamente y se soltó a llorar de manera desgarradora.

© Getty Images Cristiano fue consolado por sus compañeros.

Sus compañeros y el entrenador Roberto Martínez se acercaron para consolarlo hablándole y abrazándolo, pero la situación parecía rebasarlo. Estas imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo, y se convirtieron en no de los momentos más comentados de la Eurocopa hasta ahora.

La tristeza, frustración y todos los sentimientos que provocaron las lágrimas del portugués se trasladaron enseguida hasta la grada en la que su mamá, Dolores Aveiro, se encontraba viendo el juego. Al ver a su hijo tan afectado, la madre de ‘CR7’ tampoco pudo evitar romper en llanto, tal como lo atestiguaron las cámaras que transmitieron el juego. Sin embargo, así como acompañó a su hijo en su dolor, momentos más tarde la señora Dolores se sumó al júbilo cuando Portugal se hizo de la victoria al marcar 3-0 en la ronda de penaltis.

© Getty Images Dolores Aveiro, madre de Cristiano, compartió con él los momentos de júbilo y trsiteza.

Georgina, quien ha sido un apoyo constante para Cristiano acompañándolo en los estadios junto a sus hijos, también reaccionó a la emotiva escena protagonizada por el futbolista. La modelo de raíces argentinas y española compartió en sus historias de Instagram la publicación con la que su pareja resumió el partido. “Momentos inexplicables. ¡Démoslo todo! Gracias”, escribió junto a una recopilación de fotos del juego. ‘Gio’ retomó específicamente la imagen en la que el futbolista era consolado por el entrenador y agregó un lindo emoji de corazón.

© Instagram @georginagio Georgina expresó su apoyo a Cristiano tras su emotivo momento en la cancha.

Las palabras de Cristiano tras su error

“Sentí tristeza inicial y alegría al final”, reconoció el futbolista de 39 años tras el partido que estuvo plagado de emociones contrastantes. “No he fallado ni una vez en todo el año, y cuando más lo necesitaba, Oblak lo paró”, se lamentó. “Los que fracasan son también los que lo intentan”, agregó sobre aquel comentado tiro que no marcó el gol que esperaba.

Una de las razones por las que quizás Cristiano reaccionó de una manera tan emotiva a su error, es que está consciente de la recta final a la que se dirige su carrera en las canchas. “Sin duda, es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso sino todo lo que conlleva el futbol. El entusiasmo que tengo por jugar, ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente... Hacerlos felices es lo que más me motiva”, expresó.