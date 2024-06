Con tierno mensaje, Cristiano Ronaldo festeja a sus mellizos, Eva María y Mateo : ‘Papá los ama mucho’

Para Cristiano Ronaldo no hay fechas más especiales que aquellas en las que celebra a sus seres queridos. Tras pasar unos días de ensueño en las paradisíacas playas del Mar Rojo con su familia, ahora Cristiano ha compartido con sus seguidores un motivo más para sonreír, pues sus mellizos, Eva María y Mateo, cumplen siete años este 5 de junio. Los niños, quienes nacieron por un vientre de alquiler, llegaron al mundo en junio de 2017, sumándose a la familia de Cristiano, quien en ese entonces únicamente era padre de su hijo mayor, Cristiano Junior.

©@cristiano



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos

Para conmemorar la fecha tan especial, el delantero del Al-Nssr dedicó un emotivo post en sus redes acompañado de una tierna fotografía con los niños y un mensaje, en el que nuevamente se mostró como el papá más cariñoso. “¡Feliz cumpleaños a mis amores Eva y Mateo! Papá los ama mucho”, escribió el futbolista de origen portugués. En la foto, los tres aparecen en la terraza en su casa en Arabia Saudita; Cristiano viste ropa cómoda y unas sandalias, mientras que Mateo lleva lo que parece ser un uniforme. En tanto, Alana se deja ver con el pelo suelto, un conjunto de pantalón y playera y un par de botas de ante en color camel. Los niños posan sonrientes para la cámara, muy contentos al lado de papá.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano y tía de los niños, reaccionó a la fotografía con una tierna dedicatoria para los festejados: “Los amores de la tía. Que Dios los bendiga mucho”.

©@cristiano



Cristiano Ronaldo con Mateo y Eva María

Es probable que para el fin de semana, la familia se reúna al completo y festejen por todo lo alto a los chicos. Además de Junior, de 13 años, y los mellizos, ‘CR7’ comparte otras dos niñas con Georgina Rodríguez; Alana Martina, de seis años, y la pequeña Bella Esmeralda, de dos.

Mateo y Eva María no son hijos biológicos de ‘Gio’, pero ella los ha visto crecer desde que eran unos bebés, así que prácticamente los ha criado como suyos. Los niños nacieron en junio de 2017 y cinco meses después, llegó Alana Martina, la primera hija biológica de Cristiano con la modelo de raíces argentinas. El 19 de abril de 2022, nuevamente Georgina se convirtió en madre de Bella Esmeralda y Ángel, quien desafortunadamente falleció durante el parto. Poco a poco la familia ha ido sanando ese doloroso momento, dejando ver que lo tienen presente al mismo tiempo que siguen adelante como una familia unida.

Mamá de una familia numerosa

En medio de los desafíos que ha implicado criar a cinco niños, ‘Gio’ asegura estar disfrutando al máximo esta etapa de su vida. En una entrevista con Vogue en febrero de este año, contó que ser mamá “es lo mejor” que le ha pasado.

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta. Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, comentó.