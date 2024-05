Con su papá como cómplice, Bella Esmeralda sorprende a Georgina Rodríguez por el Día de las Madres

Georgina Rodríguez ha formado una bonita familia al lado de Cristiano Ronaldo y los pequeños Junior, Alana Martina, Mateo, Eva María y Bella Esmeralda. La modelo e influencer ha mostrado a través de sus redes su faceta como mamá, dejando a sus seguidores fascinados por la manera en la que procura a los niños y se involucra en su desarrollo, además de mostrarse como la más amorosa. Con motivo del Día de las Madres, Cristiano sorprendió a ‘Gio’ con un lindo detalle con Bella Esmeralda, de dos añitos, como su cómplice.

©@georginagio



Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos

En España, el Día de las Madres se festeja el 5 de mayo, y a pesar de que ellos residen en Arabia Saudita desde hace tiempo, esto no ha sido impedimento para festejar a Georgina Rodríguez, quien se ha mostrado como la piedra angular en la familia que ha formado con el delantero del Al-Nassr. A través de sus stories, la modelo compartió un video en el que aparece la pequeña Bella Esmeralda, entrando a una estancia con un ramo de flores en la mano.

La niña de dos años lleva puesto un vestido blanco con estampado y un par de zapatos rosas. Camina con mucho cuidado llevando el ramo de flores blancas y detrás de ella viene Cristiano, cuidando sus pasos, mostrándose como el mejor papá. En tanto, Georgina capta el tierno momento con su teléfono, mientras reacciona al gesto de su hija. Al llegar con su mamá, la niña le entrega el ramo y se funden en un abarazo. Sobre el video, la influencer escribió: “Ser mamá es lo mejor de la vida. Felicidades a todas nosotras”.

Loading the player...

Después de este video, Georgina volvió a inundar las redes con ternura al compartir una fotografía de Bella Esmeralda con un coqueto vestido azul de tul, un par de tenis del mismo color, una backpack y un muñeco de felpa en la mano. “De paseo con los papis”, escribió la orgullosa mamá a un lado de esta imagen.

‘Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida’

Cuando ‘Gio’ conoció a Cristiano, este ya era padre de Junior, quien actualmente tiene 13 años. Al poco tiempo de formar una pareja, ‘Gio’ y el futbolista le dieron la bienvenida a los mellizos Eva Maríay Mateo, de seis años. Meses después, en noviembre de 2017, tuvieron a su primera hija biológica, Alana Martina, también tiene seis años. En 2022, la modelo y el astro del balompié recibieron a Bella Esmeralda y sufrieron la pérdida del pequeño Ángel. En medio de los desafíos que ha vivido como mamá de una familia numerosa y de los momentos más duros bajo el escrutinio público, ‘Gio’ aseguró a Vogue en febrero de 2024 que ser mamá “es lo mejor” que le había sucedido.

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta. Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, comentó.