Junto a su hermanito Mateo, Bella Esmeralda muestra su talento como futbolista

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos disfrutaron de unas vacaciones a todo lujo en el Mar Rojo, destino que se ha convertido en uno de sus favoritos desde que se mudaron a Arabia Saudita. Tras esa escapada a la playa, han regresado a casa, pero la diversión no se ha terminado, al menos no para Mateo y Bella Esmeralda. Los hermanitos, quienes tienen una conexión muy especial, demostraron que son dignos herederos del famoso padre futbolista que tienen.

© Instagram @georginagio Georgina y Cristiano disfrutaron de unas lujosas vacaciones con sus hijos en el Mar Rojo.

“Buenos días en casita”, escribió Georgina en sus historias de Instagram al compartir un video desde el verde y amplio jardín de su hogar. Por unos breves segundos apareció a cuadro Cristiano, quien llevaba en la mano lo que parecía ser un raqueta. Enseguida la toma se enfocó en el fondo, donde se encontraban jugando en el césped Mateo y Bella Esmeralda.

Los hermanitos, de siete años y dos años respectivamente, estaban pasando un gran momento juntos jugando con un balón de fútbol. Pese a su corta edad, la niña demostró que su capacidad para patear la pelota con gran fuerza y precisión. Su hermanito, con quien Bella tiene una relación muy tierna, fungió tanto de portero como de balonero, atajando los tiros de la pequeña y trayendo de vuelta el balón cuando se iba lejos.

© Instagram @georginagio Mateo y Bella disfrutaron jugando juntos futbol.

“¿Qué dices Bella?”, expresó ‘Gio’ en otro video en el que captó a sus hijos más de cerca, caminando tiernamente de la mano, aparentemente buscando una nueva locación para continuar su sesión de fútbol. Mateo dejó ver que es muy paciente y protector con su hermana menor, quien lo sigue siempre a cada paso.

Si bien Bella y Mateo son especialmente unidos, lo cierto es que todos los hijos de Cristiano y Georgina tienen una estupenda relación. El futbolista y la modelo, quienes son padres también de Cristiano Jr, Eva y Alana Martina, se han encargado de fomentar la unión familiar.

© Instagram @georginagio Mateo y Bella tienen una conexión única.

La maternidad, lo más importante en la vida de ‘Gio’

No es para nada raro que la modelo de raíces argentinas y españolas use sus redes sociales para compartir tiernos momentos protagonizados por sus hijos. “Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta”, expresaba hace unos meses en entrevista para Vogue México y Latinoamérica.

“Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, agregaba.