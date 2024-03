Las increíbles vacaciones familiares de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el Mar Rojo

Si alguien sabe cómo vacacionar con estilo y mucho lujo esos son Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja, que hace más de un año inició su nueva vida en Arabia Saudita, ha disfrutado de los más espectaculares destinos turísticos de la región, y en esta ocasión ha sido el turno de adentrarse en el hermoso Mar Rojo. Junto a sus hijos, el futbolista y la modelo han disfrutado de unos días inolvidables en una exclusiva isla privada.

“Cerca del cielo”, escribió Cristiano el pasado fin de semana al compartir en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve caminando por la playa junto a sus cuatro hijos menores: Alana Martina, Mateo, Eva y Bella Esmeralda.

Al parecer, el futbolista portugués eligió este hermoso destino para descansar y relajarse junto a su familia tras la última jornada de la Liga de Arabia, en la que juega con el jersey del Al-Nassr F. C. Sin embargo, su primogénito Cristiano Jr, al parecer no los acompañó, lo cual podría deberse a sus actividades con el sub 13 del Al Nassr, donde juega.

©@georginagio



‘Gio’ también mostró un vistazo de estas vacaciones familiares.

Si bien en muchas ocasiones celebridades como Cristiano suelen reservarse los detalles de los lugares que visitan por cuestiones de seguridad, en esta ocasión él no lo hizo. ‘CR7’ no solo etiquetó la cuenta del hotel en el que se hospedó con su familia, sino también otra que se dedica a la promoción turística del Mar Rojo, lo que dejaría entrever una posible colaboración.

Vacaciones a todo lujo

El hotel en cuestión es el St. Regis Red Sea Resort, el cual se encuentra en una isla privada en el archipiélago de Ummahat, a orillas del Mar Rojo, y cuenta con hermosas playas de arena blanca y tranquilas aguas color turquesa. Dada la privilegiada ubicación de este complejo, no es de extrañar que los costos de hospedaje no sean accesibles a cualquier bolsillo: más de 7 mil dólares la noche en una villa. En la página del resort se especifica que las villas cuentan con restaurantes de lujo, spa, gimnasio y un club infantil, además de un programa de buceo.

Georgina no se quedó atrás, y en sus historias de Instagram publicó algunas fotos y videos de esta escapada, mostrando la impresionante piscina privada y los lujosos espacios a disposición de ella y su familia. De hecho, mostró un video en el que se veía a Cristiano descansando bajo el sol recostado en un camastro.

Este 19 de marzo, el futbolista compartió una nueva foto de su viaje: un posado en pareja con ‘Gio’. En la imagen se les veía de pie y abrazados junto a la piscina, los dos usando atuendos cómodos y casuales. El astro luso colocó solo un emoji de corazón como descripción en su publicación.