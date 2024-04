Marco Antonio Regil revela la raíz de su perfeccionismo y cómo inició desde muy temprana edad

Marco Antonio Regil conquistó a los televidentes de Latinoamérica por su carisma y esa gran sonrisa con la que aparece en la pantalla chica cada vez que está frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de ello existe una lucha personal que tuvo que librar desde muy pequeño, en su hogar y con su propia familia. A raíz de ello, su personalidad se basó en la búsqueda continua de la perfección, pues desde sus primeros años sentía que tenía que demostrar su valor como persona, además de que pensaba que tenía que hacer todo de la supuesta forma correcta.

“Mi mamá se casó dos veces. El primer matrimonio era como el amor de su vida y mis dos hermanos eran los hijos del amor de su vida que la traccionó y la dejó por otra mujer. Yo fui el hijo del papá alcohólico y violento”, recordó en una entrevista para Radio Fórmula (México).

El actor y presentador agregó que a su mamá le habían aconsejado interrumpir el embarazo y no tenerlo, por lo que en él surgió la necesidad de demostrar que su vida valía la pena. “Yo escuché esas historias en la familia. Le decían: ‘¿Cómo vas a tener a este niño que es hijo de un hombre perverso y alcohólico? ahora, como adulto ya lo tengo consciente, y desde niño traté de demostrar que valía la pena que me hubieran dejado nacer, que yo no soy el hijo que va a salir todo perverso”.

Marco agregó que durante su infancia el reto fue mayor desde su propia perspectiva: “Me la pasé tratando de demostrar que yo no soy mi papá, y de ahí viene gran parte de este perfeccionismo”, dijo cerrando el ciclo de ese gran detalle de su personalidad que no sólo le ha abierto muchas puertas; sino que también ha significado un reto para sí mismo. “A mí me tienen que salir las cosas bien porque yo tengo que demostrarles”, añadió con cierta aprehensión sobre el pasado.

Marco Antonio Regil no sólo reconoce de dónde viene ese perfeccionismo en cada aspecto de su vida; sino que también ha trabajado en ello para que no sea un problema que llegue a frenar sus proyectos personales o profesionales. “Ya fui a terapia”, confesó con una gran sonrisa sobre cómo ha desmenuzado su pasado hasta logran entenderse mejor a sí mismo. Sin embargo, reconoció que es algo bastante común y que no sólo se limita a un caso personal.

Un consejo para sus seguidores

Días atrás, el presentador envió un mensaje para sus seguidores, quienes podrían estar viviendo una situación similar. “¿Odias equivocarte? No estás solo, ni sola.😯 A veces, la vida se siente llena de tropiezos, equivocaciones, errores, caídas, y momentos en los que parece que todo está perdido.😣 Yo lo viví, cuando empecé en radio temblaba de nervios, me equivocaba al pronunciar algo, no me salían bien las palabras, si me hubieras escuchado ahí jamás habrías pensado que me iba a dedicar a esto. 😅 Pero siempre hay que saber encontrar la luz, las posibilidades. ✨”. Y agregó: “En ese sentido, la vida se parece a un programa de concursos. 🎲”.

Marco Antonio, quien a través de una clase virtual comparte sus secretos para superar esos límites, expresó: “El factor que marca la diferencia es tu actitud, atreverte a equivocarte, a tomar riesgos, llegar preparado y saber que el que no arriesga, no gana… pero, sobre todo, el secreto para triunfar (en la vida y en los programas de concursos) es aprender a manejar esa vocecita en tu cabeza que puede estar diciendo cosas como: ‘No se puede’, ‘Esto no es para mí’, ‘Estoy muy grande o muy joven’, ‘No sirvo’ y otras miles de mentiras.💆🏻‍♂️💆🏻‍♀️”.