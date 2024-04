Como nunca, el padre Selena Quintanilla habla de los años sin su hija

A 29 años de la partida de Selena Quintanilla, el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, ha concedido una entrevista en mucho tiempo, en la que ha revelado cómo él y su esposa y hacen frente a la ausencia de su hija, quien falleció tras haber recibido un impacto de bala de Yolanda Saldívar, su entonces asistente. Con 85 años de edad, don Abraham, a cargo del museo de Selena en la ciudad de Corpus Christi, reconoce lo mucho que pesa la ausencia, aunque vive refugiado en la fe y con la firme esperanza de que algún día él y los suyos podrán reunirse con la cantante.

El sentido testimonio de don Abraham

Aunque han transcurrido casi tres décadas del lamentable deceso de la Reina del Tex- Mex, el patriarca de los Quintanilla admite que el tiempo ha pasado rápido. Sin embargo, no ha habido día en el que el recuerdo de Selena no permanezca vivo y latente en sus pensamientos. “Yo y mi esposa siempre pensamos en mi hija Selena, siempre, eso nunca va a terminar en la mente de nosotros…”, dijo en la charla concedida a la periodista María Antonieta Collins para el programa televisivo Despierta América.

Al desentrañar parte de esos sentimientos, don Abraham confesó que tanto él como su esposa han encontrado refugio en la fe. Es gracias a su pasión por la palabra de Dios que confían fervientemente en que un día podrá darse un glorioso reencuentro entre ellos y su hija, su amada Selena. “Yo y mi esposa tenemos una esperanza de ver a Selena otra vez. Verla una vez más, viva, en un nuevo sistema, en un nuevo gobierno que viene, en ese reino de Cristo es durante el tiempo que las personas que han muerto en el pasado van a ser traídas otra vez la vida, eso es lo que la Biblia dice y eso lo creo yo y mi esposa…”, explicó.

Opina sobre la posible salida de Yolanda Saldivar la prisión

Será en marzo de 2025 cuando se conozca si Yolanda Saldívar, asesina de Selena, pueda obtener la libertad condicional, tras haber sido condenada a cadena perpetua en octubre de 1995. Al respecto, don Abraham ha sido claro con su punto de vista, dejando en manos de la justicia la decisión sobre el destino de la mujer que arrebató la vida a su hija. “Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con eso, eso es del gobierno americano y eso tiene que ver también con las leyes de Texas, según la ley ella fue condenada a cadena perpetua, según la ley después de que esté encerrada por 30 años ella tiene la libertad de ir a pedir que si la dejan salir, eso no quiere decir que la van a dejar salir, pero tiene ese derecho de ir a pedir y se está aproximando el tiempo donde ella puede hacer eso…”, dijo.

Visiblemente tranquilo, el patriarca de los Quintanilla ha sido firme sobre lo que opina al respecto, pues mantenerse al margen de la situación ha sido la mejor manera de enfrentar ese asunto. “No he llegado todavía a una conclusión, son diferentes emociones que pasan por mi mente, pero nada en conclusión. No sé, a mí me han mandado el parole board del estado de Texas, me han mandado pidiendo información de qué queremos hacer nosotros y yo no les he contestado…”, explicó.