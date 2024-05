Alejandra Espinoza y su versión de la supuesta pelea con Thalía por ‘el vestido de la discordia’

Ha pasado ya una semana desde los Latin American Music Awards 2024, y aún continúan surgiendo distintas versiones sobre lo que sucedió entre Thalía, Becky G y Alejandra Espinoza en la entrega de premios. En las redes, se ha dicho que hubo un malentendido entre ellas y que todo habría sido por un vestido. Sin embargo, días después de esto, la intérprete de Amor a la mexicana salió a dar su versión. Ahora es Alejandra Espinoza, quien sale a desmentir la supuesta pelea, la cual según varias personas se habría dado porque su look era parecido al de Thalía y Becky G la habría defendido.

Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce en el escenario de los Latin AMAs

En un inicio, se dijo que Thalía le habría pedido a ‘Ale’ que se cambiara de vestido, pues el de ambas era muy similar en blanco y con motivos de pedrería y perlas. Ante esto, Becky G habría salido a defender a Alejandra y en el video que circula en las redes, se le aprecia exaltada y molesta. Aunque este rumor había cobrado fuerza, entre las tres no sucedió nada de lo que se dice en redes... Lo que en realidad pasó, es que Becky les estaba explicando a sus compañeras— incluyendo a Carlos Ponce— que el escenario estaba muy resbaloso y que tuvo miedo de caerse durante su presentación durante los Latin AMAs. Esta versión coincide con la de Thalía, quien a inicios de esta semana también usó sus plataformas para desmentir el supuesto desacuerdo con Becky.

Los contratiempos con su look

En su cuenta de Instagram, Alejandra compartió un video en el que se refirió a su vestido de perlas, conocido como el ‘vestido de la discordia’, firmado por la diseñadora Giannina Azar. La reina de belleza contó que la prenda llegó tarde; justo el mismo día del show. Además de eso, Jomari Goyso tuvo que ayudarla y cortar parte del vestido porque le quedaba grande y que, después se enfrentó a otro problema. “Lo tuvo que coser porque me quedaba grande, en fin, fue un caos. Minutos antes de salir al escenario casi que no me lo puedo poner porque le agarró de más al vestido y no me cerraba, y bueno, tuvieron casi que romperme las costillas para para que pudiese entrar en él”, relató.

Lo que en realidad sucedió esa noche

Después se refirió a la supuesta discusión. “Se armó un chismezote alrededor de ese vestido y del vestido que te llevaba puesto Thalía. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó.... No pasó nada, oigan, y lamento muchísimo de verdad si con esto mato el chisme, que estaba muy bueno y que me hizo reír un montón”.

Alejandra aseguro que, lo que en realidad pasó fue esa conversación de las tres sobre el escenario antes de despedir el show. “Becky nos comenzó a contar que casi se caía en su presentación. Cuando yo veo el video y veo las caras de Becky, entiendo perfectamente por qué tiene esas caras porque recuerdo claramente lo que nos estaba contando y cómo nos lo estaba contando. Tenía frustración. Entonces, sus caras eran de coraje por casi caerse. Jamás pasó nada de lo que están contando, todo lo contrario”, indicó la también actriz.

‘Ale’ contó que hay otro video rondando por ahí, en el que se ve como Thalía la abraza y le dice en tono de broma que estaban vestidas iguales. “Les prometo, o sea, nada que ver, nadie se peleó, todo súper cool todo el show. De hecho, antes de que Becky nos empezara a contar eso, también platicamos lo bien que nos lo habíamos pasado, lo a gusto que habíamos estado todos juntos. Así que bueno, nuevamente lamento con esto, acabé con el chismecito sabroso, pero eso fue lo que de verdad pasó”.