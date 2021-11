Zuria Vega revela que perdió un bebé: ‘Algo en mí sabía que no estaba bien’

Zuria Vega abrió su corazón para contar un difícil proceso que vivió en 2016, cuando el gran deseo de convertirse en madre se convirtió en la etapa más difícil de su vida. Antes de tener en sus brazos a sus hijos Lúa y Luka, Zuria y su esposo, Alberto Guerra, esperaban a su primer bebé juntos, pero lo perdieron tan sólo semanas después. Una terrible noticia de la que la actriz mexicana habló como nunca antes.

“Alberto y yo estábamos buscando ser papás y quedé embarazada“, dijo en una charla con Mara Patricia Castañeda como invitada especial en su programa online. Fue ahí en donde confesó que tuvo una corazonada que le informaba desde antes de tiempo que no sería algo sencillo: ”Algo en mí sabía que no estaba bien”.

Un embarazo suele ser una gran noticia, pero en aquel entonces la actriz sólo informó de la buena nueva a su familia. “Me enteré y le dije a Alberto, pero aún no era tiempo de decirle a alguien, solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mis suegros, mis hermanos. A las semanas lo perdimos”, reveló.

Para ella fue un golpe muy fuerte no sólo por haber perdido a su bebé, sino por las ideas sociales con las que creció. “A mí me dio durísimo, tiene que ver con esta cosa que no lo tenemos consciente o claro. Desde que estamos chiquitas traemos esto de ‘Vas a ser mamá’ o si no eres mamá o pierdes a un bebé no vales lo suficiente’ y no es cierto, pero eso sientes”, aseguró.

Para contrarrestar, Zuria pensó en someterse a un tratamiento de fertilidad, pero el apoyo de su esposo la frenó para evitar que viviera estresada por algo que podría suceder de manera natural. “Tenía 28 años... Hubo un momento en el que Alberto me frenó y me dijo: ‘Para, estás entrando en este lugar que siempre has dicho que nunca vas a caer, en este estrés no vamos a tener un hijo’”, recordó.

Aunque no fue lo que ella quería escuchar y sintió que “odiaba” a su esposo, al final fue lo mejor para ambos. “No hice ningún tratamiento, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, tenía la tranquilidad de que así era y a los cuatro meses empezamos a intentarlo otra vez, y al primer intento pasó”, dijo feliz.

El milagro que tanto esperaba

A principios de 2017, Zuria Vega y Alberto Guerra se convirtieron en papás de su pequeña Lúa. La fecha de su cumpleaños fue algo especial para la feliz mamá, quien relató que fue ese mismo día, un año atrás, cuando se enteró de su primer embarazo. “Lúa nació el 11 de enero, la misma fecha en la que yo me enteré de que estaba embarazada de mi otro bebé, obviamente nadie se dio cuenta, nada más yo”, reveló.