Wendy Guevara habla por primera vez de su experiencia al subir al escenario con Madonna

La llegada de Madonna a México con The Celebration Tour ha sido la sensación entre los fanáticos de la reina del pop. Cada noche, desde que inició sus conciertos el pasado 20 de abril en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la cantante no para en sorpresas, incluyendo a famosos invitados durante la presentación del clásico tema musical Vogue, una experiencia a la que se han unido el presentador Guillermo Rodríguez, el actor Alberto Guerra y ahora la influencer Wendy Guevara, quien subió al escenario la noche del 23 de abril para participar junto a la diva musical como jurado del improvisado concurso de baile, uno de los actos más esperados por los fans.

Wendy fue la gran invitada a The Celebration Tour, de Madonna.

Por primera vez desde que apareció en compañía de Madonna en The Celebration Tour, Wendy ha hablado de cómo vivió ese momento, que a su vez avivó la conversación en redes sociales, pues horas antes del show comenzaron a circular los primeros rumores. “Muy orgullosa (estoy) de que las personas, por ejemplo ella, que es una artista super internacional, la reina, nos tome en cuenta a las chicas de la comunidad trans…”, dijo para las cámaras del programa Hoy, espacio en el que desestimó y tomó con humor las críticas que recibió de quienes no estuvieron de acuerdo con esta elección de la cantante. “La verdad yo sé que mucha gente se enoja y dice: ‘Habiendo tanta artista’, pues márquenle a Madonna, a ver si les contesta…”.

¿Cómo se dio su acercamiento con Madonna?

En la conversación, Wendy reveló de qué manera ocurrió el acercamiento con Madonna, luego de que el equipo de la cantante la contactara para proponerle aparecer en el concierto, una de las giras musicales más importantes de este año. “De repente me dice mi mánager: ‘Oye Wendy, nos están hablando de Madonna, de su gente, qué hacemos’. Entonces rápidamente contactamos con Televisa, ustedes saben que estoy trabajando con la empresa y se pusieron muy accesibles y dijeron: ‘Claro que sí, Wendy, pues vamos a darle con todo’…”, reveló la ahora actriz, que vive al máximo su éxito también como imagen de diversas marcas.

Wendy reveló que se puso nerviosa al conocer a Madonna.

A pesar de ser desinhibida y manejarse con seguridad frente a las cámaras, Wendy reconoce que tuvo nervios minutos antes de encontrarse con Madonna sobre el escenario, e incluso reflexionó sobre el atuendo que eligió para la noche. “Me dijeron: ‘Madonna está haciendo oración y ya va a salir’. Los nervios pasan y a mí se me iba, estoy todavía con el impacto porque están las redes sociales llenas de mí, y dije: ‘Cómo no me fui más bonita’…”, comentó la influencer visiblemente sonriente minutos antes de abordar un vuelo.

Wendy fue parte de los invitados al número musical Vogue.

Madonna conoce a Wendy

Tal como estaba pactado, la hora llegó en The Celebration Tour y comenzaron a sonar los primeros acordes de Vogue. Un desfile de bailarines, entre ellos, Estere, la hija menor de Madonna, se impuso sobre el escenario para realizar el famoso baile que da nombre a la canción que se ha vuelto un himno de la comunidad LGBT. Wendy subió al escenario con abanico en mano y tomó su lugar para evaluar a los bailarines con carteles de números. En la escena se ve a la diva del pop compartir abrazos con Wendy, quien muy en su papel hizo su exitoso acto de aparición recibiendo el aplauso inmediato del público. De hecho, la influencer presumió en sus redes sociales una postal del momento. “Y un sueño hecho realidad gracias @madonna”, escribió.