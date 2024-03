Actor colombiano entra a ‘La Casa de los Famosos’ para terminar su matrimonio

Lo que parecía una inocente dinámica dentro de La Casa de los Famosos Colombia, se tornó en uno de los momentos más tensos cuando el actor, Alejandro Estrada, visitó el reality para poner fin a su matrimonio de 12 años con Nataly Umaña. Firme, contundente y sin levantar la voz, Alejandro aprovechó que los habitantes estaban “congelados” durante la gala de eliminación para recorrer la casa hasta quedar frente a la también actriz, quien no pudo ocultar la sorpresa en su mirada.

Desde días atrás, la polémica se intensificó por las muestras de cariño entre Nataly y su compañero del show, Miguel Melfi, con quien le habría sido infiel a su esposo. Dispuesto a poner fin a este triángulo amoroso, el actor conocido por sus papeles en El Cartel de los Sapos o Vecinos, se dirigió a su esposa para informarle su postura y la decisión de tomar caminos separados.

“Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros. Te he visto todas las noches. He visto todo el reality, me he apartado de él los últimos ocho días que... ¡bueno! Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después”, dijo mientas ella lo miraba sin poder moverse o expresar palabra alguna, ya que de hacerlo, perdería en la competencia.

“Lo que vengo a hacer hoy, precisamente, es mi voto de confianza en ti y en mí para un futuro diferente. Sé que vas a tener un futuro fantástico porque te lo mereces”, agregó Alejandro.

Con evidente dolor en sus palabras, pero aun manteniendo la postura, agregó: “Retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro; pero no retiro para nada mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo. ¡Todo te lo mereces! Sentí que te merecías un excelente hombre... tú escogiste”.

Nataly no pudo contener las lágrimas que de a poco empezaron a correr por sus mejillas mientras su esposo le extendía una de sus manos para dejar en ella su sortija de matrimonio. “Gracias por todo. Te amo. Sé feliz, sé muy feliz. Y ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Hasta siempre... ¡Hasta nunca!”, concluyó Estrada tomándola de la cara y besándola en la mejilla para sellar su despedida mientras ella continuaba inmóvil por la dinámica de El Jefe de la casa.

Tras la salida de Alejandro, Nataly expresó que, en efecto, su relación iba en picada, y ante sus compañeros ofreció disculpas para él y su familia: “Para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más leal y fiel en Cali. Y es una relación tan linda y tan bonita que por eso nunca la terminábamos”, dijo recordando cómo a pesar de las señales, ambos decidieron seguir adelante.

“Las cosas cada vez iban cayendo. Sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito. Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta y tengo que dejarlo ser”, compartió entre lágrimas. “Le pido perdón a la familia de Alejo, a mi familia y amigos”, concluyó.

La reacción ante Miguel Melfi

Después de alejarse de su esposa, Alejandro continuó recorriendo la casa para visitar a otras de las participantes. En todo momento evitó a Miguel Melfi, quien permanecía inmóvil al igual que los otros habitantes; sin embargo, envió un mensaje a los padres del actor, quienes ya habían sido cuestionados por la conducta de su hijo en la casa.

“No es culpa de ustedes, es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realities. Cada quien toma sus decisiones. No estoy de acuerdo porque por valores y principios (yo) jamás estaría con una persona casada”, dijo antes de salir por la puerta principal.

Más tarde, Melfi ofreció disculpas no sólo a Alejandro, sino también a su familia. “Con respeto quiero dirigirme a una persona: ‘Alejo’, de hombre a hombre quiero decirte que disculpas, lo siento de verdad y acepto que cometí un error. Quisiera echar el tiempo atrás y poder controlar los errores, porque odio hacerle daño a las personas”, dijo el panameño.

