Aleska Genesis se sincera sobre el final de su relación con Nicky Jam

A mediados de 2020, Nicky Jam llamaba la atención por la nueva oportunidad que se daba en el amor luego de disolver su compromiso de boda con Cydney Moreau. El cantante había sido flechado por la modelo venezolana, Aleska Genesis, con quien tuvo un muy sonado romance de poco más de medio año. Sin embargo, aquella chispa y las demostraciones de amor que se daban en las redes sociales, cesaron de un momento a otro, desatando los rumores del fin de su historia de amor. En la primavera de 2022, el intérprete confirmaba que había vuelto a la soltería, aunque semanas más tarde se volvían a reunir para dejar claro que habían terminado como amigos, tanto que Aleska protagonizó uno de sus videos musicales. Sin embargo, ninguno de los dos había dicho los motivos que los llevaron a separarse, hasta ahora.

Aleska es una de las participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en donde ha abierto su corazón para recordar aquel capítulo de su vida. La modelo y empresaria no sólo habló de su relación, sino de los motivos que la orillaron a tomar caminos separados de Nicky Jam.

“Nosotros hicimos algo mal. Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control. Primero, estábamos 24/7 juntos”, contó frente a sus compañeros del cuarto Agua. Y agregó: “Segundo, teníamos nuestras ubicaciones. Él me revisaba el teléfono, yo le revisaba su teléfono. Yo veía todo lo que le decían, él veía todo lo que me decían. Entonces de cierta manera eso crea conflicto”.

Aleska expresó que aquella conducta, al principio, era supuestamente para tener confianza el uno con el otro; sin embargo, fue ese detalle lo que les generó recelo. Además, contó que el cantante le bloqueó a todos los hombres que encontró en su teléfono.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, se juraban amor, algo que Nicky dejaba entre ver en sus presentaciones en vivo: “Cuando cantaba, yo siempre estaba en la tarima, en primera fila, y me dedicaba las canciones. Me cantaba Cásate Conmigo, me presentaba como su esposa”.

Y fue la presencia de dos chicas en el escenario lo que marcó el principio del fin. “Me etiquetaron en un concierto de él y había dos rubias montadas en la tarima, en mi puesto”, recordó la modelo.

Aunque Nicky le pidió perdón, Aleska se hizo del rogar. “Me hice la loca y dejé de habar por dos días y cuando veo, él borró las fotos (conmigo). Ahí terminamos”, recalcó

Aleska no cierra la puerta a su amor por Nicky Jam

Aunque superaron aquel malentendido y quedaron como buenos amigos, tiempo después volvieron a estar en boca de todos por la forma en la que llevaron su relación. Sin embargo, Aleska asegura que entre ellos aún hay rastros del cariño que un día hizo que Nicky le obsequiara un Lamborghini rosa. “Lo peor es que nosotros nos queremos, nos amamos pero sabemos que no funcionamos en ese momento”, dijo segura de sus sentimientos por su ex.

En cuanto a su conducta y los celos que hubo durante la relación, aseguró que desde entonces ha modificado sus patrones por su propio bien. “Yo era tóxica, pero tuve que cambiar y hacer un proceso de sanación”, dijo tranquila a sus compañeros del reality de Telemundo.

