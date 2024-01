Contra todo pronóstico, Aleska Genesis entra a ‘La Casa de los Famosos’

Este martes por la noche, la emoción por el inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos se mezcló con el suspenso de la entrada de Aleska Genesis. Los fans del reality y de la modelo esperaron pacientes a que Telemundo confirmara si sería o no parte del show luego de una delicada situación con las autoridades a su llegada al aeropuerto de México.

Finalmente, durante el programa inicial, conducido por Jimena Gallego y Nacho Lozano, se confirmó que Aleska sí participaría el reality y antes de su entada a la casa más famosa de la televisión, habló sobre su reciente experiencia. “Estoy súper feliz de estar esta noche acá. ¡No me lo puedo creer! La vida me puso a prueba y la pasé, que era mantener mi fe inquebrantable”, dijo frente a las cámaras.

La también empresaria aseguró que desde que salió de Miami sabía lo que le esperaba a la llegada a México. “Unos minutos antes de subirme al vuelo recibo una llamada de mi abogado para notificarme que habían pedido una orden de aprehensión en mi contra, y que si yo me subía a ese vuelo y aterrizaba en México, me llevarían presa”, relató para sorpresa de muchos.

Aunque sus hermanas le pidieron que no se arriesgara y se quedara en Miami, Aleska decidió tomar el riesgo. “No les hice caso, les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa iba a demostrar mi inocencia porque no iba a estar en persecución o escondiéndome como delincuente cuando no lo soy”, aseguró.

Tras la polémica, Aleska era una de las participantes más esperadas del público para esta temporada en la que 23 famosos compiten por el gran premio de 200 mil dólares. Decidida a compartir un poco más sobre su vida personal, la modelo dijo a la audiencia: “¡Estoy más que preparada para entrar a la casa y que vean realmente quién es la verdadera mala!”, refiriéndose a su propia marca.

La historia entre Aleska Genesis y Nicky Jam

La modelo cobró fama en 2021, durante su relación con el cantante Nicky Jam, quien se mostraba bastante enamorado durante el romance que duró poco más de siete meses. La pareja llamó la atención en Navidad, cuando él le obsequió un lujoso Lamborghini rosa. Si bien terminaron su relación, quedaron como buenos amigos al punto de que ella participó en el video musical de Sin Novia, que Jam lanzó cuatro meses después de confirmar la separación.

