Nicky Jam confirma su relación con la modelo Aleska Genesis

En esa misma conversación, Nicky Jam abundó sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados: “La situación de la pandemia y la cuarentena y todo eso afectó un poco a la situación y, de verdad, simplemente no funcionó”. Con mucho respeto, expresó que no quiso dar más detalles porque su ex pareja no estaba presente. “No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto y simplemente no funcionó”, dijo.

Nuevo amor y nuevo hogar

Hace unos días se reportó que el intérprete, quien recién estrenó su disco Infinity, había adquirido un espectacular departamento en Miami, diseñado por la fallecida arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid. De acuerdo con Los Angeles Times, Nicky tendría por vecinos a celebridades de la talla de David Beckham, entre otros.