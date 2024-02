Gregorio Pernía, cobijado con el cariño de su familia tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’

A tan solo unas semanas de haber arrancado, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos (Telemundo) sigue dando mucho de qué hablar, ello debido a las sorpresivas reacciones de sus habitantes. Un par de días después de que se anunciara a Mariana González como la cuarta eliminada, Gregorio Pernía abandonó el reality show por decisión propia, siendo el segundo en recurrir a esta medida, luego de Thalí Gracía. El actor colombiano, quien ya había manifestado su inquietud por dejar la competencia, ha recibido el apoyo incondicional de su familia.

©Telemundo



Gregorio quedó descalificado al abandonar voluntariamente la casa.

“Espero no haberles quedado mal a las personas que me alentaron a venir acá. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo e intenso”, expresó Gregorio ante sus compañeros tras dar a conocer su decisión, mostrándose visiblemente conmovido. “Tuve un aprendizaje muy grande en el que puso a prueba mi paciencia y tolerancia, espero no quedar en deuda con nadie”, agregó el actor, conocido también como ‘El Titi’. Su salida impactó no solo a los habitantes de la casa, sino también al público, pues era considerado como uno de los participantes más fuertes y carismáticos.

“Un abrazo inmenso a todos los quiero muchísimo @telemundorealities @telemundo @lacasadelosfamosostlmd, al Team Tierra y mis fans que son mi familia. Gracias familia allá voy. Gracias por el aprendizaje”, escribió el colombiano en su cuenta de Instagram tras su salida del reality.

©@erikarfarfan



Érika, esposa de Gregorio, le expresó su apoyo.

Tras conocerse dicha resolución, Érika Rodríguez Farfán, no tardó en en tomar sus redes sociales para expresar su apoyo hacia su esposo. “Gracias a todos por el apoyo constante, los llevamos en el corazón. Ya @gregoriopernia está feliz, estamos muy orgullosos de su decisión”, expresó la modelo colombiana en su Instagram, compartiendo una foto junto al actor.

Érika, quien está casada con Gregorio desde 2007 y es madre de dos de sus hijos, ya había confesado echar mucho de menos a su esposo durante su encierro en La Casa de los Famosos. “Espero me pienses al igual que yo a ti, te amo y extraño muchísimo”, expresó el pasado Día de San Valentín.

©@soylunapernia



La hija del actor había confesado echarlo mucho de menos.

Luna, la mayor de los hijos que Gregorio comparte con Érika, también había admitido echar mucho de menos a su padre. “Estoy muy orgullosa de ti. Sé que no es fácil, acá estamos apoyándote y esperándote en casa”, escribió la joven de 17 años en sus redes sociales, compartiendo una linda postal junto al actor.

Gregorio tuvo dudas antes de entrar al programa

La semana pasada, mientras ‘El Titi’ seguía en la casa, se publicó en su cuenta de Instagram un video grabado días antes de que arrancara el reality, en el cual el actor admitía tener dudas sobre participar en este proyecto. “Anoche, a las 4 de la mañana yo dije: ‘¿Será que me bajo de ese bus? No, yo no voy, eso va a ser tenaz’” expresó.

“Pero tengo un compromiso, tengo un compromiso conmigo mismo y eso sería... el miedo es la enfermedad más grande del mundo, el miedo a soñar, el miedo a hacer las cosas, porque lógicamente hay temor por muchas cosas… Alejarse de la familia, es duro, dejar esto, dejar mi casita, dejar mis perros, dejar todo e irme para la selva”, agregó después. “Estuve con muchas ganas de bajarme, pero hoy amanecí más tranquilo”.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...