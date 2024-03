Gabriel Soto habla del novio de su hija Elissa Marie: ‘Lo conozco muy bien’

Hace 15 años, Gabriel Soto debutó como papá con la llegada de su primera hija, Elissa Marie, a quien tuvo durante su relación con Geraldine Bazán. Desde entonces, el actor se ha entregado por completo a su paternidad, un compromiso que refrendó tras la llegada de Alexa Miranda -su segunda hija-, por lo que ha procurado estar siempre presente en cada etapa de las vidas de sus retoños y al pendiente de su bienestar. Es por eso que ahora que su primogénita ha entrado a la adolescencia, el actor se ha mostrado sumamente abierto a todos los cambios que experimentado la menor y dispuesto a apoyarla en todo, por lo que incluso se ha dicho emocionado por el noviazgo que su hija mantiene con un guapo jovencito, a quien el actor aprueba totalmente, pues además lo conoce desde hace mucho tiempo.

Gabriel Soto tiene una cercana relación con su hija Elissa Marie

Así lo compartió el intérprete en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en la que con total sinceridad habló del chico que logró robarle el corazón a Elissa. “Lo tomé bien, es un chavo muy bueno. Es muy amigo de un sobrino mío, entonces es muy conocido de la familia. Es un chavito que le gusta mucho el deporte, es estudioso, su familia es muy educada, los conozco muy bien”, compartió el intérprete.

En ese mismo sentido, el actor refrendó el apoyo que le brinda a su hija en ese sentido, pues dijo, mientras la vea feliz, siempre contará con él. “Entonces mientras sea un niño que le haga bien a mi hija y que la vea feliz, yo la voy a apoyar siempre”, agregó Soto, quien cerró la conversación aceptando que como padre, no puede evitar sentir celos. “Lo normal de un papá, pero contento porque la veo muy contenta”, finalizó.

Elissa Marie celebró sus 15 años junto a este joven

¿Qué opina Geraldine Bazán sobre el noviazgo de su hija?

Durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, Geraldine Bazán habló de cómo ha sido como mamá enfrentar el primer noviazgo de su hija. “Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘Ya tengo novio’. No, fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comentó con cierta emoción en la mirada.

La actriz se dijo orgullosa de la complicidad que existe entre ella y Elissa, por lo que se mostró agradecida de que la jovencita haya sido tan abierta en ese tema. “Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, agregó.

El actor se ha caracterizado ser por un padre sumamente entregado

