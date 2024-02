Gabriel Soto habla del novio de su hija, Elissa Marie

Involucrado de lleno en la paternidad, Gabriel Soto es testigo de cada etapa en la vida de sus hijas, como ahora ocurre con Elissa Marie, quien recientemente cumplió 15 años y además disfruta de su primer noviazgo. Con total apertura, el actor habló como nunca del novio de su primogénita, a quien aparentemente Geraldine Bazán presentó en días pasados al publicar una foto, un joven que es muy cercano a la familia y al cual conocen muy bien, según ha dicho el intérprete. Así mismo, se siente orgulloso de permanecer a su lado para apoyarla y brindarle consejos, especialmente en esta etapa de su vida.

©@gabrielsoto



Elissa Marie celebró recientemente su cumpleaños 15

¿Quién es el novio de Elissa Marie?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Gabriel contó quién es el jovencito con el que Elissa se encuentra saliendo, un chico cercano a su círculo y que a decir de él tiene varias cualidades. “Es un buen chavo que es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista…”, explicó Soto a las cámaras del programa televisivo Despierta América, para luego hacer énfasis en lo bien que lo hace sentir ver a su hija junto a una persona positiva. “También ver como padre con quien se juntan y quienes son las personas que están cerca de tus sus hijos, mientras sean personas positivas que les hagan bien y que ellos estén felices, yo siempre la voy a apoyar…”, agregó.

A lo largo de los años, Gabriel ha podido tener claro lo importante que es mantener una comunicación efectiva con sus hijas. Sobre su convivencia con Elissa, reconoce lo importante que ha sido tener apertura ante la nueva etapa que vive la jovencita, quien ha preferido ser muy discreta con los asuntos relacionados a su noviazgo. “Apoyarla, ya es parte del proceso de la vida (tener una pareja). También hay que ser abiertos de mente y mientras ella esté feliz y esté bien…”, dijo el actor, contento de que todo marche con tranquilidad y estabilidad en ese sentido.

©@geraldinebazan



La joven pasó su cumpleaños junto a este chico

Su cercanía y complicidad con Elissa

Para Gabriel, estar pendiente de sus hijas es primordial, aunque con Elissa ha tenido que establecer otra dinámica debido a la edad de la jovencita, une etapa que implica cambios importantes en la vida. Ante ese panorama, contó cómo asume su rol de papá. “Pongo límites, evidentemente como cualquier padre, mi hija Elissa y yo tenemos una conexión sumamente especial. Con Miranda también, pero Elissa ya está en una edad en donde la comunicación es básica y fundamental…”, dijo el intérprete, quien asume con total alegría que las cosas vayan muy bien en el aspecto familiar.

©@gabrielsoto



Gabriel Soto contó que el novio de su hija es un chico deportista

Recientemente, Gabriel y Geraldine celebraron los cumpleaños de sus hijas, los 15 de Elissa y los 10 de Miranda, para quienes prepararon especiales festejos. De hecho, Elissa pudo viajar en compañía de sus amigas, según contó Geraldine en días pasados. En otro momento, al hablar de su hija, opinó sobre el noviazgo de la jovencita, asumiendo esta etapa con total madurez. “Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, dijo.

