Gabriel Soto celebra su cumpleaños 49 al lado de Irina Baeva y sus dos hijas

Sin duda alguna, la última semana ha sido sumamente especial para Gabriel Soto, quien celebró su cumpleaños 49 el pasado 17 de abril. Y como era de esperarse, el intérprete ha tenido días llenos de muchas celebraciones en los que ha sido cobijado por el amor de sus seres queridos, amigos y fans, quienes se han encargado de dejarle en claro lo importante que es para ellos. Por si eso fuera poco, este fin de semana los festejos han continuado para el intérprete, quien ahora tuvo la oportuidad de celebrar al lado de sus dos hijas, ElissaMarie y Alexa Miranda, una ocasión en la que también se unió Irina Baeva, novia del cumpleañero.

©@irinabaeva



Gabriel soto ha celebrado su cumpleaños 49 por todo lo alto

Así lo ha compartido el mismo Gabriel en sus rede sociales, donde ha compartido algunos vistazos de la increíble festejo familiar que compartió al lado de sus retoños y de la guapa actriz. En las fotos, se puede observar al intérprete disfrutando de una agradable tarde en un restaurante de la Ciudad de México al lado de sus dos pequeñas y de su novia. Además, durante el festejo no pudo faltar el pastel, siendo este uno de los instantes más especiales de la velada.

“Festejando mi cumpleaños y celebrando la vida”, escribió el intérprete en una publicación que hizo en redes sociales, donde además compartió una linda fotografía en la que se le puede ver al lado de sus retoños.

©@gabrielsoto



El actor se dejó rodear del amor de sus hijas en este día tan especial

Cabe destacar, que este no ha sido el único pastel al que el actor le ha soplado a las velitas, pues el pasado 17 de abril Irina lo sorprendió con uno muy especial. Algo de lo que dio muestra en sus redes sociales, donde compartió algunos vistazos del íntimo festejo que tuvieron en aquella ocasión. “Amor mío, que seas siempre el más feliz y que el universo te regrese multiplicado todo lo bello y maravilloso que recibe el mundo de ti. ¡Te amo!”, expresó la intérprete al pie de un álbum de fotografías en las que se puede ver al actor con pastel en mano y de lo más feliz.

Un cumpleaños trabajando

Por su parte, el actor reveló que pasó su cumpleaños trabajando con el productor de teatro Gerardo Quiroz: “Festejo 40, sí, 40 más 9. Quiero agradecerles a todos sus muestras de cariño, sus mensajes, de verdad, me siento tan bendecido y tan agradecido de tener a tanta gente que me quiere y que me felicita, gracias, los quiero, estoy tratando de contestarles a todos, pero ahorita tengo un ensayo y voy a estar toda la tarde en el teatro”, explicó el actor quien próximamente protagonizará la puesta en escena El precio de la fama.