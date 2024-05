Matías Novoa comparte nuevos vistazos de su vida familiar en España

Ya en España, donde hace unos días protagonizó su esperado reencuentro con Michelle Renaud, Matías Novia compartió con sus seguidores en Instagram algunos vistazos de la nueva de la familia en Madrid. Más enamorados que nunca, la pareja disfruta de esta etapa en La Madre Patria donde recibirán a Milo, su primer hijo en común, en esta aventura, los acompaña Marcelo, el hijo mayor de la actriz, quien posó con ellos para las fotos más especiales de la dulce espera de su hermanito.

La recta final del embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Matías compartió varias fotos de los últimos días, un álbum en el que también incluyó una imagen junto a su hijo mayor Axel a quien le escribió: “A ti, te extraño”. Como portada de esta publicación eligió una imagen en la que muestra en todo su esplendor la pancita de Michelle quien está a unas semanas de recibir a su bebé. En esta foto, aparece el actor abrazando y besando la barriguita de su esposa quien, hace poco, reveló que uno de los estímulos a los que más reacciona su bebé en el vientre, es cuando escucha la voz de su papá.

En este álbum de fotos, Matías también incluyó una romántica foto con Michelle con quien aparece fundido en un tierno beso. Por el ángulo de la imagen, todo parece indicar que el encargado de captar este momento fue Marcelo quien también aparece en otra de las fotos, una en la que aparece la familia al completo. Debido a que todavía no tienen un plan trasado para el futuro, Michelle y Matías decidieron viajar con Venus y Júpiter, las mascotas del actor quienes robaron cámara en una foto donde vemos a los Novia Renaud posando afuera de su nueva casa.

“Poquito de estos días”, fue la frase que eligió el actor para acompañar estas instantáneas donde Matías presume su nuevo look. Ahora que ha concluido su trabajo en la telenovela Marea de Pasiones, el actor ha decidido dejarse crecer el cabello y el bigote, detalles que tienen encantada a su esposa quien compartió una foto de él junto a la frase: “Te amo tanto”. Recientemente, Michelle habló en el podcast de Irán Castillo y Pepe Ramos de esta mudanza en medio de la dulce espera, una decisión que tomó junto a su esposo: “Me da muchísimo gusto, porque estoy con Matías, no me entran dudas, no me entran miedos”, reconoció.

Madrid, su nueva ciudad

En abril pasado, Matías Novoa reveló en entrevista con Despierta América por qué tomaron la decisión de cambiar de ciudad a sólo meses de la llegada de su hijo Milo: “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano. Va a ser en España (el nacimiento), no sabemos todavía la ciudad…”, comentó antes de saber que Madrid sería el sitio donde recibirán a su bebé.