Michelle Renaud y Matías Novoa se reencuentran en España

Luego de pasar cerca de tres meses alejados, al fin Michelle Renaud y Matías Novoa se han reunido en España. De cara a su nueva vida en el continente europeo, la actriz se adelantó con Marcelo, su hijo de siete años, mientras su esposo resolvía algunos pendientes de su agenda profesional en México relacionados con las grabaciones de la telenovela Marea de Pasiones (Las Estrellas). Tras unos días lejos uno del otro, en los que la nostalgia los invadía por la distancia justo en la recta final del embarazo de ella, al fin los esposos están juntos y listos para darle la bienvenida a su pequeño Milo, su primer hijo en común.

©@michellerenaud



Matías Novoa ya está en Madrid

A través de sus redes sociales, Michelle compartió sus primeras stories al lado de Matías en Madrid. El actor fue recibido con una comida especial y se dejó ver muy contento de poder estar al lado de su esposa. La actriz de telenovelas como Tenerlo todo compartió un breve clip del festín para Matías y junto a este comentó: “Mi felicidad completa”. Además de esta publicación, Michelle publicó una instantánea más tomada por su prima Marielle Ruesga, quien acompañó a ‘Mich’ en sus primeros días en España. En la foto, se aprecia a la familia de tres jugando en el jardín, reunidos y felices, haciendo planes con miras a un futuro brillante, pues tan solo en unas semanas llegará Milo.

©@michellerenaud



Michelle Renaud y Matías Novoa con Marcelo

En otra de las bellas postales que la actriz capturó sobre las primeras horas de Matías en España, fue una tierna foto en la que el actor de origen chileno se deja ver besando la pancita de ‘Mich’. Junto a esta enternecedora imagen, escribió: “Milo & Papá”. Ahora la pareja está en la recta final de la dulce espera de su primer hijo en común; recordemos que de relaciones anteriores, Matías es padre de Axel, de 13 años, mientras que Michelle es mamá de Marcelo, de siete. Ahora, con la llegada de Milo, la familia sumará un integrante más que vendrá a completar su felicidad.

Michelle no podía estar más tiempo separada de su esposo

En unas fotos recientes, en las que la actriz daba un vistazo de sus días por la capital española, llamó la atención una de ellas, en la que aparece con su pancita luciendo un maxivestido negro. En la foto, Michelle se muestra haciendo una videollamada con Matías mientras este aún seguía en México en las últimas grabaciones de Marea de Pasiones. “Estas fotos son el recuerdo de cuando @marielleruesga me hizo caminar por 5 horas, como si la panzona que traigo no fuera un bebé que me aprieta la vejiga cada 20 min y también me tomaba fotos mientras hablaba con mi esposo que me urge que ya esté aquí conmigo”, dijo en ese entonces.

Ahora todo es felicidad, pues Michelle ya está al lado de su marido. Dentro de poco, su familia de cuatro pasará a convertirse en una de cinco integrantes con el nacimiento de Milo, quien llegará al mundo en España.