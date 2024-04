En la recta final de su embarazo, Michelle Renaud finalmente se muda a España

No hay plazo que no se cumpla, y tal como lo anunció en días pasados, Michelle Renaud finalmente ha volado a España para prepararse y dar la bienvenida a su hijo Milo en aquel país. La actriz se dejó ver en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañada de su esposo, Matías Novoa, de quien se despidió con un dulce beso y un abrazo, pues el actor no podrá viajar con ella en estos instantes hasta que concluya sus compromisos de trabajo en México. Sin embargo, todo está listo para que próximamente los esposos puedan reunirse en el que será su nuevo hogar, dispuestos a escribir las páginas de su siguiente etapa juntos en compañía de sus respectivos hijos.

©@michellerenaud



Michelle Renaud y Matías Novoa están listos para recibir a su bebé en España.

La tierna despedida de Michelle y Matías

Michelle y Matías fueron captados por la prensa a pocos minutos de que la actriz partiera en compañía de su pequeño hijo Marcelo. De hecho, ella apresuró el paso debido al corto tiempo que tenía para el abordaje, aunque se mostró sonriente con los medios que intentaron obtener una declaración. En un instante, la pareja se dio un abrazo y se besaron, un gesto que los dejó enteramente conmovidos. Segundos después, y tras asegurarse de que Michelle ya estaba lista y con todo en orden para ingresar a las salas de espera, Matías concedió una entrevista a los reporteros que no perdieron detalle de este momento único para ambos.

Visiblemente conmovido, Matías expresó cómo se sentía al marcar así el nuevo rumbo en su vida, incluso recordó cómo fue que tomaron la decisión de mudarse de México a España, lo cual les ha hecho mucha ilusión a ambos. “Se nos dio, se dio la oportunidad y dijimos: ‘¿Por qué no? Comenzar una nueva vida’. Va a ser nuestra base allá así que estaremos viajando…”, dijo el actor chileno, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. Así mismo, Matías reconoció que hay mucha nostalgia en estos momentos, misma que dejó ver en sus ojos, los cuales se percibían un poco rojos y como a punto de romper en llanto. “Sí, obvio (tengo los ojos rojos). Imagínate cómo me siento”, dijo a los medios.

©@michellerenaud



La actriz está preparada para recibir a Milo a finales de junio, según ha confirmado Matías.

¿Cuándo nacerá el bebé?

En su breve charla, Matías también hizo énfasis en lo mucho que lo emociona saber que pronto podrá estar junto a su esposa, listos para dar comienzo a su etapa en la paternidad con el nuevo integrante de su círculo, el bebé al que han decidió llamar Milo. “Muy bien, estamos felices y estoy ya con ansias de acompañarla. Ya, terminando la novela, creo que a mediados de mayo ya me voy para allá…”, explicó el intérprete, quien se mostró paciente ante las preguntas de los medios. Así mismo reveló cuándo nacerá su hijo: “Fines de junio”, aseguró.

©GettyImages



Michelle y Matías viven con ilusión esta nueva etapa en su historia de enamorados.

Mientras cuentan los días para la llegada de su bebé, Michelle y Matías celebran cada día de la dulce espera. De hecho, la actriz festejó su baby shower en días pasados, cobijada por el amor de sus amigas más cercanas, según los vistazos que compartió en sus redes. Por otro lado, ante los cuestionamientos del por qué han decidido que Milo nazca en España y no en México, Matías dijo anteriormente: “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano…”, contó.