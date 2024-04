Matías Novoa comparte nuevos vistazos de la dulce espera de Milo

Después de que Michelle Renaud protagonizó su primer baby shower, donde la vimos compartir con amigas como Zoraida Gómez, ahora es Matías Novoa quien comparte nuevos vistazos de la dulce espera de Milo. A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un álbum de fotos donde captó en todo su esplendor la pancita de su esposa quien, a tenor de las imágenes, estaría en el último trimestre de embarazo. Recientemente, el actor reveló que su bebé nacerá en España, país al que se mudarán en breve.

La reacción de la voz de papá

Encantados de poder compartir con su comunidad virtual los detalles más especiales del embarazo de Michelle, Matías compartió esta serie de fotos en las que dejó ver cómo ha crecido la pancita de la actriz: “La dulce espera”, fue la frase que el acto utilizó para acompañar estas imágenes donde también destaca una en la que aparecen juntos y enamorados. Por su parte, la actriz compartió en sus historias cómo estimulan a su bebé poniéndole música.

Ambos publicaron en sus historias un clip donde se ve cómo se mueve la pancita de Michelle: “Que siempre le baile a la vida”, escribió la actriz. En este clip, también se aprecia cómo el bebé reacciona a la voz de su papá: “Es increíble cómo se mueve cuando Mati le habla”. En el video, se ve a Matías acercarse a la pancita de Michelle y decirle a Milo: “A bailar mi amor”, momento en que de inmediato el bebé respondió a su voz.

Su mudanza

Recientemente, Michelle compartió que se mudará con su familia para disfrutar de la recta final de la dulce espera en otro país. Aunque trasladarse a otra ciudad en su estado es muy retador, como todas las decisiones que ha tomado junto a su esposo, sabe que es lo correcto: “En menos de tres meses ya armamos nuestro ecosistema en otro lado, ya está todo, estamos a días para irnos. Me da muchísimo gusto, porque, como estoy con Matías, no me entran dudas, no me entran miedos, me entra este rollo de decir: ‘Si estoy con él, lo que salga va a ser perfecto, aunque vayamos a tener retos, aunque vayamos a empezar de cero, aunque vayamos a lidiar con cosas, si estoy con él, ¡qué divertido!’”, contó en el podcast de César Lozano, Personalidades Ingobernables.

¿Por qué no nacerá en México?

Por su parte, Matías también ha hablado de esta mudanza, de hecho fue él quien reveló el destino donde nacerá Milo: “Va a ser en España (el nacimiento), no sabemos todavía la ciudad”, confesó el actor en entrevista con Despierta América, donde explicó el por qué de esta decidió: “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano”, dijo.