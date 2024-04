Michelle Renaud cumple un sueño y se muda de ciudad en medio de su embarazo

A unos meses de recibir a Milo, su primer hijo en común, Michelle Renaud y Matías Novoa están por emprender la aventura más retadora de su historia como familia. Durante una charla con Cesar Lozano, para su canal de Youtube, Personalidades Ingobernable, la actriz reveló que dejarán la Ciudad de México para mudarse a otra localidad donde planean comenzar de cero. La protagonista de La Herencia compartió que están a días de iniciar esta nueva etapa, previa al nacimiento de su bebé, a quien desean recibir a través de un parto en casa.

La familia comenzará de cero en otra localidad donde recibirán a Milo

Un sueño hecho realidad

Michelle reveló que una mudanza como esta, siempre estuvo dentro de sus planes: “Ahorita estamos por hacer el cambio de vida más importante para nosotros. Todo surgió en tres meses, fue de: ‘¿nos vamos?’, ‘¡nos vamos! Irme a una nueva ciudad era mi sueño de toda la vida, pero siempre me engañaba a mí misma, decía: ‘Cuando esté viejita, porque tengo tantas cosas aquí’ y de pronto decir: ‘No me importa, ni siquiera mi carrera’, porque me decían: ‘¿De qué vas a trabajar?, eres actriz y en México te va súper bien’. No me importa dónde me vaya súper bien, lo que me importa es vivir esta experiencia”, dijo emocionada.

La actriz aseguró que están a días de mudarse a otra ciudad: “En menos de tres meses ya armamos nuestro ecosistema en otro lado, ya está todo, estamos a días para irnos. Me da muchísimo gusto, porque, como estoy con Matías, no me entran dudas, no me entran miedos, me entra este rollo de decir: ‘Si estoy con él, lo que salga va a ser perfecto, aunque vayamos a tener retos, aunque vayamos a empezar de cero, aunque vayamos a lidiar con cosas, si estoy con él, ¡qué divertido!’”, añadió.

Michelle Renaud aseguró que no tienen miedo de iniciar esta etapa con Matías

Listos para la aventura

Aunque Michelle no reveló a qué ciudad se mudan, resaltó que esta decisión fue tomada en conjunto con Matías: “Él tiene el mismo entendimiento que yo sobre que la vida, sólo se vive una vez y no estamos como para estar viviendo lo mismo toda la vida, cambiemos de escenario, arriesguémonos, ¡me encanta!”, reconoció la actriz. En esta nueva etapa familiar, la pareja estará acompañada de Marcelo y Axel, sus hijos, quienes son parte esencial de su vida juntos.

La actriz reveló que están listo para dejar la Ciudad de México

Matías, su motor

Durante esta sincera conversación, Michelle habló del gran apoyo que recibe de Matías Novoa quien siempre la está impulsando a alcanzar sus sueños: “Para mí Matías es como un motor que me agregaron, de pronto digo: ‘¿estaremos locos?’, pero hasta el día de hoy no ha habido una sola cosa que pensemos y que nos entre miedo. Matías siempre dice: ‘¡Sí podemos!’ y ya que podemos pienso, ¿cómo le hicimos?”, comentó haciendo referencia a la dinámica que tienen como pareja.