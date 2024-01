¡Crece la familia! Michelle Renaud y Matías Novoa confirman que esperan un bebé

Los rumores resultaron ser ciertos en el caso de Michelle Renaud y Matías Novoa, pues finalmente han confirmado que esperan su primer bebé juntos. Luego de celebrar su íntima boda el pasado mes de diciembre, la actriz y su esposo se vieron envueltos de nuevo en rumores de embarazo. Sin embargo, ambos descartaron tales versiones, pues aparentemente estaban esperando el momento adecuado para compartir la buena noticia, mismo que por fin ha llegado.

Así confirmaron Michelle y Matías su deulce espera.

Este 28 de enero, en medio de un viaje a las hermosas playas del estado mexicano de Nayarit, la actriz mexicana y el galán chileno han anunciado emocionados que su familia está esperando a su nuevo integrante. “Love ♥️ Enamorada de estos dos”, escribió Michelle en Instagram en una publicación conjunta con Matías, refiriéndose tanto a él como a su bebé en camino.

Junto a este breve mensaje, la intérprete compartió una foto en la que se veía al actor en medio de un hermoso escenario playero, y en primer plano, la crecida pancita de embarazo de ella, la cual tocaba con ternura mientras descansaba en un camastro.

Su feliz familia tendrá un nuevo integrante.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues de inmediato los seguidores de la pareja celebraron esta grata noticia y le enviaron sus mejores deseos. Y es que tanto Michelle como Matías siempre hablaron abiertamente de su intención de tener una bebé juntos y crecer su hermosa familia. Ella es madre de Marcelo, fruto de su extinto matrimonio con Josué Alvarado, mientras que el chileno tiene a Axel, quien nació. de su relación con María José Magán.

La pareja siempre estuvo ilusionada por tener un bebé.

Ilusionados con tener un bebé juntos

Desde que anunciaron su noviazgo, en octubre de 2022, Michelle y Matías expresaron su ilusión de tener una gran familia. “Nos gustaría ser padres juntos”, dijeron a nuestra revista hermana ¡HOLA! México al confirmar su relación públicamente.

“Yo quiero una nena, esperemos que se dé pronto, se lo estamos dejando al universo, que nos mande esas almitas, porque, de hecho, ¡queremos dos!”, compartía Novoa a mediados del año pasado en entrevista con TVyNovelas. Cuestionado entonces sobre sí si se refería a gemelos, él lo confirmó: “¡Sí! A ver si este universo maravilloso nos entrega ese regalo”, expresaba entonces.

Michelle había despertado rumores de embarazo.

Hasta ahora ellos no han compartido más detalles de su dulce espera, aunque dada la expresión que usó Michelle para confirmar su embarazo se entiende que se trata de un solo bebé. Los actores habían sido muy reservados con el tema pues, aunque desde hace tiempo se rumoró que ella podía estar embarazada, ambos prefirieron negarlo. “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten gemelos... No, yo tengo a veces pancita, celulitis, a veces no me arreglo. No se preocupen”, decía hace apenas un par de semanas sobre su misteriosa pancita que despertó sospechas.

