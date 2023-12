Michelle Renaud y Matías Novoa se casan en íntima ceremonia

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron este fin de semana en una íntima ceremonia, en la que estuvieron acompañados por sus seres queridos. La pareja se dio el ‘sí, acepto’ luego de más de un año y medio de relación. “Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, reveló la estrella de telenovelas. En cuanto al novio, este expresó que felicidad. “Yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero si me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”, indicó.

Michelle Renaud y Matías Novoa

Respecto al enlace, los recién casados comentaron que, a pesar de la premura y de lo complicado de las fechas por las próximas fiestas, todo se acomodó para ambos. “Ya no tenemos llamados. La fecha para nosotros se nos acomodó y de pronto fue como, ‘es muy pronto, a ver quiénes pueden porque también es un tema, sus papás no viven en México’. Cuando empezamos a invitar a la gente, todos nos confirmaron que iban a venir. Nunca encontramos una señal en el camino que nos dijera que deberíamos esperarnos, se tenía que hacer en luna nueva”, indicó la actriz de Quererlo todo.

Matías Novoa y Michelle Renaud

Ante decenas de invitados, la pareja selló su amor y entre sus invitados de honor estuvieron por supuesto sus respectivos hijos de anteriores relaciones. Marcelo, de seis años, hijo de Michelle con su exmarido Josué Alvarado, y Axel, de 11 años, fruto de la relación de Matías Novoa con María José Magán.

Tan pronto los ahora esposos se dieron el ‘sí, acepto’ y sellaron su amor con un gran beso, acto seguido los niños se fundieron en un tierno abrazo demostrando que son como hermanos.

Las pistas que apuntaban a su enlace

Hace unos días, Michelle encendió las alarmas de los preparativos de su boda, pues la propia actriz compartió un video en sus redes en el que aparece en la prueba de varios vestidos de novia de la reconocida firma de Rosa Clará. Además de este revelador clip, Michelle dejó ver una sortija en el dedo anular de la mano izquierda.

En mayo pasado, los rumores sobre su compromiso tomaron fuerza, luego de que Michelle y Matías publicaran una misteriosa foto de sus manos entrelazadas con la leyenda: “Y nos convertimos en uno”, lo cual despertó sospechas. A unos meses de esa imagen, ahora los actores han sellado su amor y ya son esposos, ¡felicidades!

