¿Boda en puerta? Michelle Renaud se prueba vestidos de novia y desata rumores

Hace poco más de un año, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su noviazgo, y desde entonces se han vuelto inseparables. Los actores han construido una estupenda relación con los hijos de sus pasadas relaciones, dejándose ver como una gran familia. La actriz mexicana ha confesado que está en sus planes convertirse nuevamente en mamá. Cuestionada sobre la posibilidad de casarse, la pareja había señalado que ellos ya se consideraban “un matrimonio”, debido al compromiso y lealtad que había en su relación. Sin embargo, una publicación reciente de ella ha despertado sospechas de una posible boda en puerta.

“Este será un amor eterno”, escribió Michelle en su cuenta de Instagram el pasado 4 de diciembre, etiquetando a la reconocida firma nupcial Rosa Clará. Junto a este mensaje, tomado al parecer de la canción This Will Be (Nicole Natalia Cole) con la que ambientó su post, la actriz publicó un video en el que se se le veía probándose diferentes vestidos de dicha marca, luciendo guapísima con cada uno de ellos, pero sobre todo, feliz.

Más allá de los favorecedores diseños que se midió, hubo un detalle en especial del video que llamó la atención de sus seguidores, y fue el misterioso anillo que mostró en varias tomas. Casi como si quisiera presumirlo, la cámara hizo un acercamiento desde el momento en el que abrió la puerta del establecimiento (al parecer ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad e México). Y mientras se estaba probando los vestidos, colocó su mano sobre su rostro, dejando ver nuevamente la sortija en su dedo anular.

En una de las tomas de cerca, los ojos de Michelle se veían algo llorosos, lo que bien pudo haber sido resultado de las emociones aflorando en ella. Y es que, aunque algunos de sus seguidores opinaron que puede tratarse solo de una colaboración publicitaria, otros están convencidos de que hay algo más que la actriz se trae entre manos.

Entre las reacciones que provocó esta publicación no podía faltar la de Matías, quien colocó varios emojis, incluidos algunos corazones. La actriz Claudia Martín, por su parte, felicitó a Michelle, reforzando así la idea de que esté planeando su boda. Otros internautas fueron más allá, y empezaron a lanzar hipótesis sobre un posible embarazo, alegando ver una supuesta pancita mientras la actriz se probaba vestidos de novia.

¿Qué han dicho sobre la posibilidad de casarse?

Hasta ahora ni Michelle ni Matías han anunciado oficialmente sus planes de boda, y en el pasado ya habían surgido rumores de boda. En mayo, publicaron una misteriosa foto de sus manos entrelazadas con la leyenda: “Y nos convertimos en uno”, lo que despertó sospechas, mismas que se reforzaron después cuando Matías retomó una imagen de una escena de la telenovela La Herencia (Televisa, 2022) en la que ambos se casaron salen de la iglesia.

“Nosotros ya estamos casados”, expresaba Michelle en noviembre del año pasado al ser cuestionada sobre sus planes con el chileno. “La boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad y nosotros todo eso ya lo tenemos. Una fiesta, que obviamente la vamos a tener, no cambia absolutamente nada en una relación”, explicaba entonces la actriz, dejando abierta la posibilidad de casarse.

“Es muy triste que la gente crea que la meta es la boda porque cuando tienen la boda después ya tiran a la basura la relación y la dan por hecho y en realidad yo justo siempre le he dicho a Matías ‘mi meta no es una boda, mi meta es construir una relación que dure para siempre’”, agregaba.