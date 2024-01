Danilo Carrera habla de la boda y el supuesto embarazo de Michelle Renaud: ‘Es lo que quería’

En enero de 2021, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron su separación luego de un año y medio de noviazgo, pero se mantuvieron en contacto varios meses después, lo que incluso derivó en rumores de reconciliación. Sin embargo, los actores terminaron por tomar caminos separados y ambos se dieron nuevas oportunidades en el amor. En el caso de la actriz, fue flechada por Matías Novoa, con quien finalmente se casó a inicios del mes pasado. El galán ecuatoriano ha reaccionado a la nueva etapa que está viviendo su exnovia, así como a las versiones sobre un supuesto embarazo.

Michelle y Matías se casaron el mes pasado en una íntima boda,

Danilo, quien el año pasado se mudó a Miami, visitó la Ciudad de México para asistir a la premier de la película El Roomie, protagonizada por José Eduardo Derbez. A su paso por la alfombra roja, se detuvo a hablar con la prensa presente y se mostró muy emocionado por los numerosos proyectos profesionales en los que está trabajando, incluida su primera película.

Tras hablar de temas laborales, el intérprete fue cuestionado sobre la boda de Michelle y respondió de lo más tranquilo y les envió sus mejores deseos a ella y a Matías. “Pues no me invitaron (a la boda), no lo vi, pero les deseo lo mejor, mucha paz y que estén muy bien”, expresó el actor, quien este 17 de enero cumple 35 años

Danilo le deseó lo mejor a su Michelle en esta nueva etapa.

También respondió cuando le hablaron de las versiones que la actriz de Hijas de la Luna está embarazada, las cuales ella misma ha desmentido más de una vez. “Ojalá, ojalá, es lo que ella quería, que sea feliz, (es) lo que ella busca y que Marcelo tenga un hermano que es lo más importante”, expresó Danilo, refiriéndose además al hijo de 6 años de la actriz, fruto de su extinto matrimonio con Josué Alvarado.

Durante el tiempo que estuvo con Michelle, el ecuatoriano estableció un vínculo muy especial con el niño, de hecho, después de separarse de ella, volvió a verlo en varias ocasiones. Sin embargo, esta vez aseguró que no tiene contacto con él. “Tengo cero comunicación. El día que me llegue a necesitar para algo, allí voy a estar, pero no creo que pase, hay mucho cariño, pero sólo espero que esté bien. Le deseo lo mejor a Marcelo con todo mi corazón”, expresó.

Danilo y Michelle anunciaron su separación en enero de 2021.

¿Por qué terminaron Danilo y Michelle?

A inicios de febrero de 2021, unas semanas después de anunciar su separación, la actriz mexicana y el ecuatoriano compartieron un video juntos en el que hablaron de las razones por las que decidieron separarse. “Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, (pero) yo estoy adelantada en procesos. Yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo ya pronto”, expresó entonces la actriz. “Por mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo… yo quiero ser mamá mañana, y él fue como de ‘no, yo no quiero ser papá’, y para mí fue como muy fuerte el saber ‘no ahorita’”, agregó.

Danilo estuvo de acuerdo con Michelle y aseguró que para él era difícil darse cuenta de que estaba en un momento diferente al de ella. “En verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, también pienso en 50, 60 años en estar contigo y en algún día poder compartir y cumplir todos los sueños que teníamos”, aseguraba.

