¿Bebé en camino? Michelle Renaud responde a rumores de embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa han levantado sospechas de embarazo a mediados de diciembre, días después de su boda, cuando los fans de la actriz notaron que su físico empezaba a cambiar como si se tratara de aquella anhelada dulce espera de la que tanto hablaba. Para dar la bienvenida al año, el actor publicó un par de instantáneas en las que se podía ver una sospechosa pancita, un detalle del que ella fue cuestionada a su llegada al aeropuerto en la Ciudad de México, en donde respondió a los rumores que apuntan a que pronto será mamá por segunda vez.

“Ojalá que me lo mande Dios”, dijo negando el embarazo. Sin embargo, su look frente a los medios daba mucho más de qué hablar, pues se notaba distinta. “Por ahora traigo mil chamarras porque me estoy congelando”, agregó por las múltiples capas de ropa con las que ocultó su figura.

Sobre la foto de principios de año, explicó: “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten gemelos”. Y volvió a negarlo todo asegurando que este cambio físico suele ser normal en ella: “No, yo tengo a veces pancita, celulitis, a veces no me arreglo. No se preocupen”.

Michelle y Matías se casaron a inicios de diciembre, en una boda que tomó por sorpresa sus seguidores al igual que a algunos de sus invitados. “Fue de los mejores momentos de mi vida. Para los cuatro”, contó. Sobre lo apresurado de su celebración, negó que fuera por embarazo: “Los tiempos del amor los decide la pareja. Eso de que me da el anillo y un año después la boda... No soy tan paciente, tengo muchas cosas que vivir. Yo estoy feliz, realizada, con el hombre de mi vida”.

La otra respuesta de Matías Novoa

En este encuentro en el aeropuerto, Matías Novoa también fue cuestionado por los medios sobre la posible llegada de la cigüeña y afirmó que es un sueño para ambos tener un bebé. “¡Sí! Ya llegará cuando el todo poderoso de arriba quiera”, dijo, tal como lo expresaba hace unos días, negando que hubiera bebé en camino.

Y sobre los rumores, añadió: “Empezaron a hablar muchas cosas, pero no, estamos haciendo una vida juntos desde hace año y medio”. El actor se refirió a la boda como algo repentino, pero que quisieron hacer de esa manera, sin pensar en nada. “¿Para qué esperar? Si te ama, si estás seguro y es la persona indicada, pues vas”, dijo a los micrófonos.

