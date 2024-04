Michelle Renaud celebra el baby shower de Milo acompañada por Zoraida Gómez

Falta poco para que Michelle Renaud y Matías Novoa reciban a Milo, su primer hijo en común. Mientras llega el gran día, sus amigos y seres queridos no hacen otra cosa que llenarlos de buenos deseos y acompañarlos en este nuevo capítulo en sus vidas. Recientemente, Michelle Renaud celebró su baby shower —quizá el primero de muchos en su dulce espera— al lado de algunas de sus amigas más cercanas, como Zoraida Gómez, quien estuvo a su lado en un delicioso desayuno, donde compartió gratos momentos con la futura mamá.

Michelle Renaud y Zoraida Gómez

A través de sus redes sociales, la protagonista de Quererlo todo dio un vistazo de su gran día, rodeada de cariño, amor y buenos deseos por parte del animoso grupo de mujeres que la acompañó para celebrar la pronta llegada de Milo. En sus stories, ‘Mich’ publicó una imagen al lado de Zoraida. En la postal, ambas aparecen muy felices, Zoraida tocando la pancita de Michelle, quien eligió un vestido lencero con toda la inspiración primaveral con un estampado de flores. “Gracias por toda tu sabiduría”, se lee en dicha publicación. Ambas tienen una larga amistad, pues han coincidido en producciones como Rebelde, por allá del 2004, cuando ambas arrancaban sus carreras como actrices juveniles.

Michelle Renaud con sus más cercanas

Además de esa fotografía con Zoraida, Michelle publicó una foto grupal donde aparece con sus confidentes más cercanas. De hecho, algunas de ellas dieron más vistazos de la celebración en honor a Milo. Las invitadas y la mamá disfrutaron de un desayuno completo con chilaquiles verdes, pan dulce, café y jugo. Las amigas de Michelle hicieron varias dinámicas que hicieron sentir muy querida a la futura mamá. Para agradecerles por su asistencia, la actriz les obsequió una vela intencionada con esencia de bergamota.

El bebé de Michelle y Matías nacerá fuera de México

En días recientes, Matías habló con varios medios a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló sobre el embarazo de su esposa, además de revelar que nacerá en España, debido a la mudanza que están llevando a cabo. “Está muy bien, ya está en el tercer trimestre casi…”, dijo, declaraciones retomadas por espacios como el programa televisivo Despierta América.

Matías Novoa y Michelle Renaud

Sobre la razón por la que su bebé nacerá fuera de México, así se explicó. “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano…”, explicó, para luego agregar: “Va a ser en España (el nacimiento), no sabemos todavía la ciudad…”, añadió el protagonista de la telenovela Marea de Pasiones.