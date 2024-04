Matías Novoa revela en qué país nacerá el bebé que tendrá con Michelle Renaud

A poco tiempo de que Michelle Renaud y Matías Novoa se conviertan en padres de un niño al que llamarán Milo, los actores preparan todo para realizar su mudanza de México al extranjero. Motivados por el nuevo giro en su vida, asumen con ilusión esta etapa, la cual comparten con sus respectivos hijos; Marcelo, hijo de la actriz, y Axel, el primogénito del intérprete chileno. Por primera vez, Matías ha revelado algunos detalles de sus planes, dando a conocer el país al que se mudarán y en donde comenzarán una nueva etapa como matrimonio, felices por todo lo que pueda venir.

Michelle y Matías viven con ilusión este momento.

¿En dónde nacerá el bebé de Michelle Renaud y Matías?

Amable como suele ser con la prensa, Matías concedió una charla con los medios durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde habló con total apertura de cómo se encuentra Michelle. “Está muy bien, ya está en el tercer trimestre casi…”, dijo, declaraciones retomadas por espacios como el programa televisivo Despierta América. Así mismo, expresó su deseo por concluir lo más pronto posible sus compromisos de trabajo, pues desea dedicar tiempo a permanecer junto a Michelle, quien a lo largo de la dulce espera ha dado varios vistazos de lo mucho que ha crecido su pancita de embarazada.

Al ahondar en sus declaraciones, Matías también contó por qué razón se mudarán de México, revelando el país en el que probablemente nacerá su hijo. “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano…”, explicó, para luego agregar: “Va a ser en España (el nacimiento), no sabemos todavía la ciudad…”, agregó el protagonista de la telenovela Marea de Pasiones.

Michelle se encuentra en el tercer trimestre de embarazo.

Michelle, en su mejor momento

Visiblemente feliz, Matías contó cómo han sido estos meses para Michelle, específicamente ahora en que los síntomas de su embarazo han disminuido, según reveló el actor chileno. “Van bien (los síntomas) ahorita está en el mejor periodo, yo creo, ella. Ya le está creciendo muchísimo la panza, pero ya se acabaron las náuseas y todo…”, dijo sobre la actriz, quien ha sido muy transparente al compartir con sus fans cómo vive el proceso, orgullosa de contar con una red de apoyo que la acompaña en esta nueva etapa de su vida que esperaba con mucho anhelo.

Matías revela que Michelle se encuentra en su mejor momento del embarazo.

Mientras tanto, Matías también reflexiona sobre su nuevo momento en la paternidad, un proceso que vivió hace más de una década con la llegada de su hijo Axel, y que seguramente le revivirá gratos momentos. “Voy a ser papá después de 12 años que fui papá, ya no me acuerdo ni como era todo ese proceso, pero me piden en otra etapa de mi vida…”, explicó. En ese espacio también abordó el tema de lo que esto significará para sus respectivos hijos, con quienes comparten esta felicidad. “Es el grande, así que lo están esperando con mucho amor, están muy entusiasmados. Lo están tomando muy bien, no sé si será igual cuando nazca…”.