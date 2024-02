Matías Novoa se sincera sobre el bebé que perdió con Michelle Renaud

Aunque Michelle Renaud y Matías Novoa están felices con la dulce espera de Milo, su primer hijo en común, la actriz recién reveló que no todo fue color de rosa meses antes de revelar que esperan a la cigüeña. La pareja, que se casó a principios de diciembre, pasó por un complicado momento cuando se enteró de que había perdido a un bebé antes de este nuevo embarazo; ahora el actor rompe el silencio sobre cómo se sintió después de la lamentable noticia y la forma en la que manejaron la situación en casa.

“No fue fácil. Ves que los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé”, contó el actor chileno al programa mexicano Hoy (Televisa).

“A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar, quedé en shock. Y de repente reaccioné y quise apoyar a Mich”, continuó, revelando lo mucho que le dolió aquella noticia. Y aunque no fue nada sencillo para él, Michelle y sus respectivos hijos, Marcelo y Axel, el amor en la pareja y las ganas de recibir a un nuevo integrante los motivó a continuar con sus planes. “Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego ya dijimos ‘¡Vamos! Lo vamos a lograr’”.

Ahora, Matías y Michelle miran hacia el futuro con mucha ilusión por la llegada de su hijo, un bebé muy deseado por la pareja y que llegará para alegrar sus vidas aún más. “Estoy muy contento, feliz, es algo que ya veníamos platicando con Mich, que era un proyecto de vida, y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo”, dijo Matías ante las cámaras.

El actor de 43 años también compartió la posible fecha en la que nacerá su retoño: “Va a cumplir seis meses ya y, sí sacan la cuenta, estará para finales de junio, espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21, por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México”.

La dura confesión de Michelle Renaud

En días pasados, Michelle fue la invitada al podcast Me LateSer Humano con Irán Castillo y Pepe Ramos; ahí, además de contar lo feliz que está por pronto tener a su segundo hijo entre brazos, fue en donde reveló que había perdido un bebé el año pasado. “Quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue increíble. Axel corría, nos daba las gracias y lloraba. Marcelo brincaba y decía ‘voy a tener un hermano’, se abrazaban entre ellos. Yo sentía una plenitud... desafortunadamente lo perdimos y lo compartimos con los niños tal cual”, detalló.

A pesar de ser una experiencia fuerte en la familia, Michelle lo tomó con sabiduría. “Este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí”. Además, reveló que contó con todo el apoyo de su hoy esposo: “Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, estábamos en la cama del hospital y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él. Qué padre sentirte contenida, amada, valorada’”.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...