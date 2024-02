Danilo Carrera se deja ver muy enamorado junto a su novia a la orilla del mar

Bien dicen que el amor es algo que no se puede ocultar y Danilo Carrera se ha dejado llevar por la emoción de su nuevo amor para compartir en las redes sociales lo feliz que se encuentra ahora que ha revelado que tiene una nueva relación. Desde sus vacaciones en Cancún, el actor publicó un par de fotos con las que afirma que está pleno ahora que se ha vuelto a dejar flechar por Cupido.

“Sólo otro día perfecto para ti y para mí en el paraíso”, escribió el ecuatoriano en su publicación, tal como aquella canción de Phil Collins, Another Day in Paradise. En las fotos no sólo nos deleita con los colores del horizonte frente al mar, sino con los sonidos de la arena volviendo al océano. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta escapada romántica, fueron las primeras imágenes que compartió de su novia, de quien aún no ha revelado la identidad.

En sus imágenes apenas podemos ver a la chica, y en uno de los videos, ella corre hacia el mar con Danilo detrás. La joven es una mujer rubia y de cabello largo, que de inmediato desató las dudas de su identidad entre sus seguidores, preguntándose quién es ella y deseándole a Danilo que sea muy feliz con su nueva pareja.

La postura de Danilo Carrera ante su nuevo amor

Tan sólo hace unos días Danilo Carrera nos sorprendió al revelar que había abandonado la soltería y lo dichoso que se encuentra: “Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas”, comentó ante varios medios.

“Es así loquita como yo y habla y conversa y te hace bromas”, añadió sin revelar el nombre de su novia. Y continuó: “No vamos a limitarnos; pero mientras podamos mantenerlo nuestro, o sea como un secreto y como un nido así súperprivado lo vamos a mantener”.

Así surgió la chispa

Si bien Danilo prefiere no revelar la identidad de la chica, sí contó cómo fue que se conocieron en un momento en el que él no buscaba una relación y estaba más enfocado en sus proyectos. Sin embargo, al encontrarse, notó que había algo en ella, aunque admitió que era una persona que no podría gustarle. Ella, por su parte, tampoco se imaginaba con él.

“Empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y es como esta química innegable en la que estás así de ‘no puede ser que me está gustando, no quiero que me guste’. Y lo mismo de los dos lados”, dijo aún impresionado por cómo surgió todo.

Y concluyó: “Incluso sabiendo no nos decíamos nada. Caí en tentación, robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra”.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.