Como nunca, Matías Novoa habla de sus exesposas y los divorcios que enfrentó

En el terreno sentimental mucho ha pasado en la historia personal de Matías Novoa. El actor, quien hoy se encuentra felizmente casado con Michelle Renaud, recuerda cómo fue su vida años atrás, cuando enfrentó dos divorcios y la separación de la madre de su hijo Axel, quien asegura pudo asimilar los acontecimientos ligados a esa ruptura con total madurez a pesar de ser un niño. A corazón abierto, el actor chileno se sinceró sobre lo sucedido, feliz por el sentido que ha tomado todo para él en este momento, en el que a la par de disfrutar su matrimonio vive pleno la dulce espera de su hijo en común con Renaud, un bebé que llevará por nombre Milo.

©@matlechat



El actor contó que era muy joven cuando se casó por primera vez.

¿Qué dijo Matías de sus exesposas?

Como pocas veces, Matías habló de su primer matrimonio con la cantante chilena Daniela Castillo, una relación que no prosperó debido a lo jóvenes que ambos estaban. “Me casé a los 25 años la primera vez en Chile. Me caso, estaba muy chavo antes de venirme a México. Me casé muy chavo con toda la ilusión, me faltaba mucho por recorrer a mí, a ella, mis objetivos se hicieron esto y los de ella para otro lado y no resultó. Ella es cantante chilena y se llama Daniela Castillo… (Yo me quedo en México) y ella se regresa, todo en buenos términos, ella siguió con su carrera allá, ella buscaba una carrera acá, pero no tuvo la paciencia…”, reveló el actor en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Luego de ese episodio, Matías tomó la decisión de rehacer su vida amorosa, luego de haber coincidido en 2019 con la actriz Isabella Castillo. “Volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó. Isabella (se llama), se apellida Castillo también, en Estados Unidos y tampoco funcionó. Viajes, la carrera te dispersas mucho, la pandemia no hubo comunicación quizás, la vida…”, dijo el intérprete, quien de esta manera supo que debía tomar otra decisión, concluyendo el matrimonio que en su momento lo había ilusionado.

©@matlecha



Matías habló de los motivos de su ruptura con Isabella Castillo.

La llegada de su hijo Axel

Con el paso del tiempo, Matías pudo tener claridad sobre lo que deseaba, fue así como el amor llamó nuevamente a su puerta, aunque sin dar el paso de llegar al matrimonio, un acuerdo que se dio de manera mutua. De esa relación, nació su hijo Axel. “Después del primer matrimonio yo me separo y empiezo una relación con la mamá de mi hijo y nace Axel. Ella es venezolana, él ya creció aquí. Desde que nació Axel nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada y siempre crie a Axel solo, era él y yo. Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo, de llevarnos bien por él, que lo amábamos mucho y como creció así, nunca fue de: ‘¿Por qué no estás con mi mamá?’, es muy maduro y entendió mucho, es como un señor chiquito, es diferente…”, dijo.

©@michellerenaud



El actor chileno aseguró que supo que Michelle sería la madre de sus hijos.

Enamorado de Michelle Renaud

Luego de los cambios y giros en su vida amorosa, Matías pudo redirigir su vida en ese sentido, pues al conocer a Michelle Renaud se sintió completamente atraído por ella. Sin embargo, mientras él salía de un rompimiento, la actriz se encontraba en una relación. “El primer trabajo que tuvimos juntos fue una película y la vi y yo dije ‘qué bella’, yo estaba en mi tema de separación y ella estaba en una relación, de ahí ya no volvimos a hablar hasta que empezamos ‘La Herencia’. Fue hasta que terminamos la telenovela que empezamos a salir, en junio, pero siempre estábamos en contacto...”. A partir de ese momento, asegura, su percepción de Michelle comenzó a cambiar. “Cuando yo la conocí, la vi con Marcelo y dije: ‘Ella puede ser la mamá de mis hijos, ella puede ser con la que quiera formar una familia’…”, contó. “Siempre me encantó desde que la vi, es una niña muy linda, espontánea, tiene una luz que ilumina todo hasta el día de hoy…”.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.